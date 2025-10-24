10月24日（金）の21時58分から放送予定だった人気番組『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）が、急遽差し替えとなり、放送内容が変更されることがわかった。すでに電子番組表では「放送内容を変更してお送りします」と案内がされている。

【写真】「金髪に白Tシャツ」大悟がしていた“松本人志コスプレ”、えなこは「セクシー猫むすめ」

同番組は、〈俳優や芸人、アスリート、文化人など様々なジャンルの豪華ゲストが円卓を囲み、お酒の席が盛り上がる"ツマミになる話"を披露〉（公式サイトより）するトークバラエティだ。ダウンタウン・松本人志（62）の活動休止にともない、昨年2月より千鳥・大悟（45）がMCを担当している。

10月24日放送回は、人気コスプレイヤー・えなこ（31）がゲスト出演するとして、前日まで広く告知が行われてきた。タレント・松丸亮吾（29）も「X」でハリー・ポッターに扮した写真とともに、番組出演を告知していた。

しかし、放送当日になって、急きょ番組内容を差し替え、過去回の再放送を行うことが決定したという。番組関係者が語る。

「10日24日に放送される回は、ハロウィンのコスプレ特別回として、出演者がそれぞれ仮装して収録を行いました。しかし、内容を知ったフジテレビ幹部が"あるコスプレ"を問題視したそうで、放送当日になって差し替えの連絡が来ました」

一体どんなコスプレが問題となったのか。前出の関係者が続ける。

「実は、MCの大悟さんが松本人志さんのコスプレをしていたんです。大悟さんは昨年の『酒のツマミになる話』のハロウィン特集でも、『松本さんも"どんどんワシのことはイジれ"って言うてるから』と金髪のカツラに白いシャツで彼に扮していました。

その際、一部の視聴者から〈嬉しかったー！〉や〈痺れました〉など好意的な声が寄せられていました。特に問題にならなかったこともあり、今回も制作チームは"いい番組になりそうだ"と捉え、収録を済ませたようです。

しかし、フジテレビ幹部は、中居正広氏の一連のトラブルを経た現在の局の状況などを鑑みて、放送見送りの判断に至ったと聞きました」

番組を盛り上げるためのコスプレが予想外の結果を招き、現場は混乱しているようだ。

「番組関係者の大半が、"なぜ最初から言わないのか、なぜ放送直前に差し替えが決定するのか"とやりきれない思いを感じています。番組を盛り上げようとしていた大悟さんは、怒るというよりも"共演者に申し訳ない"とショックを受けている印象です」

酒のツマミにならない、わびしい結果となってしまった。