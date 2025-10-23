プロ野球ドラフト会議が、きょう23日に行われる。今まで数々のドラマを巻き起こしてきた野球界の風物詩。そんな中で史上最大の珍事件と言っても過言ではないのが、2015年だ。

1位の入札抽選で、ヤクルトと阪神が高山俊外野手（明大）の交渉権をめぐるクジを引くことになり、真中監督は外れクジにも関わらず、大きなガッツポーズ。阪神・金本監督が封筒の中身を確認しなかったこともあり、真中監督がカメラの前で“当選インタビュー”に応じ、高山に「慣れ親しんだ神宮球場で一緒にプレーしましょう！」とラブコールを送ってしまったことがあった。

勘違いした原因は、外れクジには「交渉権獲得」という文字がないにも関わらず、プリントされていた「NPBのマーク」が当たりだと勘違いしたことだった。

抽選後、ヤクルト球団のテーブルに戻り、スカウトや関係者と握手していると、NPBスタッフが近寄って来て「真中監督の引いたクジは、これですか？」と確認された。「これですね」と返すと、スタッフは一度戻った。テレビ放送では一旦、そこでCMに入ったが、CM明けで『交渉権の獲得は、ヤクルト球団ではなく、阪神タイガースです』とアナウンス。事務局からも「ただ今のくじ引きで当たりくじを引いたのは阪神球団です。確認ミスがございました」と説明があった。

思わぬ形で当たりとなった金本監督は「ビデオ判定の逆転ホームランでしたね」と喜んだが、恥ずかしかったのはヤクルト。後日「担当スカウトを通じて、高山選手に謝罪した」と真中監督は話している。

このドラフト会議が原因で、翌年からは新しいクジに刷新。「NPBマーク」をなくし、外れクジは白紙になった。またこれを機に「ドラフト会議と言えば真中満」と本人も自虐的に語るほど、毎年話題に。歴史に名を刻んだ真中監督でもあった。