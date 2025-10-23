斉藤汰直（亜細亜大）

【2025年ドラフト注目投手「生採点」】

【ドラフト情報】危うい均衡で成り立っているドラフト制度の実情...今後は制度設計の見直しを迫られる局面へ

アップを繰り返す室内練習場。ストレッチから軽いキャッチボールを始める斉藤汰直投手は、決して先を急がない。

一つ一つの動作をゆっくり、ゆっくりと繰り返し、昨日良かった感触を体に思い出させ、今日試そうとしている新たな動作を体に刷り込むかのように、時間をかけて投球フォームの動作イメージをつくる。

グラウンドに出て、60メートルほどに距離を延ばしたロングのキャッチボールの球道が低い。強く、低くまっすぐに伸びて、相手のグラブを痛烈に叩く。

最後の学生野球……この秋のリーグ戦、斉藤投手はなかなか勝ち運に恵まれないまま、終盤を迎えた。

6回を無失点（7回2失点）で勝てず、9イニングピシャリ無失点に抑えたのに、タイブレークの失点で敗れたことが、あろうことか2度（10月19日現在）。

それでも、アベレージ140キロ台後半の速球に落差の大きなカーブを交えて、打者が待ちにくい広い球速帯をつくり、スライダー、ツーシームに、自在に操れるようになったフォークを切り札にして、最少失点に抑えながら先発の9イニングを全うする。

「状況がどうであろうが、僕は前を向いて相手を抑えるだけです、勝ちたいんで！」

投手に辛口の正村監督も太鼓判

今より少し低く、スリークオーターの角度から投げていた武庫荘総合高（兵庫）の頃から12球団注目の本格派だった斉藤投手。進学の道を選んで、「東都」の勝負魂に鍛えられ、「亜細亜」の伝統に鍛えられ、何より、自分で自分を鍛え抜いてきた4年間。

「あいつは、今の自分に何が必要かを自分で感じて、自分で考えながら練習できる。ウチはみんなすごく練習するチームですけど、その中でもいちばん練習するし、試合に直結した練習ができている。だから、実戦でも任せて安心なんですよ」

ご自身が投手出身のせいか、投手に対しては特に辛口の正村公弘監督がここまで褒める。

分業化が普通のことになりつつある今の野球界で、斉藤汰直、先発・完投しか似合わない、「エース」の称号しか似合わない……そんな矜持と支配感を漂わせながら、プロのマウンドにも立ちはだかるはずだ。

▽斉藤汰直（さいとう・たいち）2003年12月7日、兵庫県生まれ。武庫荘総合高から亜大。4年春に最速152キロをマーク。182センチ、84キロ。右投げ右打ち。

（安倍昌彦／スポーツライター、流しのブルペン捕手）