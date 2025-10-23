22日、女優・安達祐実（42）の熱愛をNEWSポストセブンが報じた。記事によると、安達の新恋人AさんはNHK局員だといい、

「現在は半同棲状態だとか。NHKというと真面目そうなタイプをイメージする人も多いかもしれませんが、Aさんは髪を明るめの色に染め、ファッションも含めて少々ヤンチャそうなスタイルでしたね」（スポーツ紙記者）

安達は’05年にスピードワゴンの井戸田潤（52）と結婚。’06年に第1子をもうけるも、’09年に離婚。その後、’14年に写真家の桑島智輝（46）と結婚し、彼女にとって第2子を出産。その後、’23年に離婚している。

「結婚前には21歳年上となる俳優の黒田アーサーさんとの熱愛が報じられました。その際、レポーターの前で“年の差は気にしてません”と、堂々と交際を宣言していましたね」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

そんな“恋多き女”は、少し前にも熱愛が報じられていた。その相手は今回のAさんではなく……。

「’24年に俳優の鈴木勝大さんとの熱愛が報じられています。黒田さんとの交際とは逆で、このときは安達さんが年上の“11歳差”でした」

鈴木は’12年放送のスーパー戦隊シリーズ『特命戦隊ゴーバスターズ』に主演した戦隊俳優。安達とは’23年に上演された安達主演の舞台『綿子はもつれる』で共演し、同舞台でふたりは不倫関係の役柄を演じていた。

「今回発覚したAさんと、’24年発覚の鈴木さんとの交際。この2人との熱愛報道に対し、どちらも安達さんの所属事務所はコメントを出しているのですが、そこには大きな“違い”があって……」

そう指摘するのは、芸能記者だ。’24年時の鈴木との交際報道では安達の事務所は「本日の報道につきましては、事実とは異なる記事でございます」と明確に否定するコメントをしている。ちなみに鈴木側は「プライベートに関しては、事務所は関知しておらず回答できかねます」というものだった。

「対して今回のAさんとの交際について安達さんの事務所のコメントは“プライベートは本人に任せている”というものでした。明確な否定と、“肯定も否定もしない”は事務所の出すコメントとして大きく違います。“否定しない＝交際”と受け取られても仕方がない。今回、安達さん側が否定しなかったというのはある種、彼への“本気度”の表れかもしれませんね」（前出・芸能記者）

3度目の結婚も近い？