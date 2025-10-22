自民党内の混乱による政治空白、公明党の連立離脱、維新との新たな連立合意…。目まぐるしい動きをへて高市内閣が発足しました。その顔ぶれに、総裁選で語られた「サプライズ」はあったのでしょうか？ 外交や物価高対策といった課題への対応が注目されます。



■総裁選を共に戦った議員を積極起用

滝菜月アナウンサー

「高市首相が、『決断と前進の内閣』と名付けた顔ぶれです。総務大臣に林芳正さん（64）、外務大臣に茂木敏充さん（70）、防衛大臣に小泉進次郎さん（44）と、総裁選を共に戦った議員を積極的に起用しました」

「そして、女性閣僚は2人です。女性初となる財務大臣に片山さつきさん（66）、経済安保担当大臣に小野田紀美さん（42）が起用されました。小野田さんは高市首相肝いりの外国人政策担当も兼務します」

「40代が3人起用され、首相と閣僚18人の平均年齢は59.3歳と、前回の石破内閣よりもわずかに下がりました。初入閣は10人でした」



■顔ぶれから見えてきたことは？

藤井貴彦キャスター

「高市新内閣の顔ぶれからは、どんなことが見えてきたのでしょうか？」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「高市さんは9月の総裁選の演説会で、『内閣や執行部の作り方については、大いにみなさまに驚いていただきます』というふうに語っていましたが、この顔ぶれを見ると、サプライズ感は国民には伝わりづらかったのではないでしょうか？」

「そして今回、組閣人事の情報が21日の正式発表の直前まで、あまり出てきませんでした。というのも、維新との連立政権が固まる前に、高市さんが小泉さんを防衛大臣に、林さんを総務大臣に起用する方針だという情報が出てしまいました」

「首相になれるかどうかまだ確定していないにもかかわらず人事が報道されたことで、野党側から『我々をなめているのではないか』（立憲・野田代表）などと批判が出たことも影響しているのかもしれません」

■女性閣僚の人数が“サプライズ”？

藤井キャスター

「一方で、会見で質問も出ていましたが、女性閣僚についてはどうでしょうか？」

小栗委員

「これまで1つの内閣で、女性閣僚が最も多かったのは5人でした。高市さんは自民党の総裁選で『今までよりはるかに多くの女性を選んで活躍していただく』と宣言していましたし、当初は過去最多の5人を超える女性の起用を目指していました」

「ただふたを開けてみると、高市首相が選んだ女性閣僚は、片山さんと小野田さんの2人でした。自民党内からは、『女性閣僚が2人しかいなかったことが最大のサプライズだ』などと揶揄する声も出ています」

■自民混乱…政治空白、異例の長期間に

藤井キャスター

「この間、公明党の連立離脱から維新との新たな連立合意と、かなり目まぐるしく動きました。嵐の中の船出となるのでしょうか？」

小栗委員

「まさにそうです。高市政権がスタートしましたが、参議院選挙からは3か月たちました。自民党内の混乱によって、政治空白が異例の長期間続きました。この10月も値上げラッシュが続いていますが、物価高対策はこの秋、まだ何も実現していません」

「さらにちょうど1週間後には、いきなり本格的な外交デビューの場として（アメリカの）トランプ大統領との首脳会談が控えています。ある側近は『高市首相は、自分は安倍元首相の後継者だとアピールして、トランプ氏と信頼関係を築く戦略だ』と話しています」

「ただ、ある外務省の幹部は『トランプ大統領はそんなに甘くない。十分な準備時間が取れないのは不安も残る』と話しています。高市首相には早速、待ったなしの課題が待ち受けています」