フランス・パリのルーブル美術館に強盗が侵入し、ナポレオンの宝飾品などが盗まれました。開館直後の犯行とみられています。

フランスが誇る美の殿堂「ルーブル美術館」。世界有数の観光スポットに悲劇がおきました。

記者

「犯人は、あちらにあります工事用のはしごを使ってルーブル美術館に侵入したとみられています」

19日、覆面をした男数人が窓を割って侵入したのです。

狙われたのは2階にある「アポロン・ギャラリー」。豪華な装飾の回廊に、皇帝ナポレオンが集めた宝石などが展示されていました。

犯人はわずか7分の間に、ネックレスや王冠、ブローチなど9点を盗んで逃走したということです。

開館直後の午前9時半ごろの犯行でしたが、けが人は出ませんでした。

日本人観光客

「調べたら窃盗があったって、いま知ったところです」

フランス人観光客

「絶対に安全だと思っていた場所なのに、いまどき強盗が入るなんて怖いです」

王冠1点については美術館の外で見つかりましたが、犯人の行方は分かっていません。

一方、今回盗まれた宝飾品について、オークション会社の社長は「有名すぎて犯人が売却するのは難しい」と指摘。

事件を受けマクロン大統領は「私たちの大切な遺産に対する攻撃だ。犯人を裁きにかける」と強く非難しています。