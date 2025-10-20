約5,000品目が値下げ＆据え置き！PLANT SUPER CENTER PLANT『いつでも安い』

PLANTは、SUPER CENTER PLANT全23店舗にて食料品や日用品などの生活必需品をお求めやすい価格で提供するエブリデイロープライスを2025年10月1日(水)より開始しています。

この度、対象商品が約5,000品目となり、2025年10月25日(土)より改めてエブリデイロープライス企画『いつでも安い』として本格的にスタートします！

物価高が続く中、地域のお客様の生活を支える取り組みです。

PLANT SUPER CENTER PLANT『いつでも安い』

近年、物価高によって家計への負担が増す中、お客様の節約志向はますます高まっています。

こうした時代だからこそ、PLANTは生活必需品の価格を抑えるための企業努力を惜しまず、「頼れる存在」であり続けることを目指しています。

いつ来店しても安心して購入できる価格を目指した『いつでも安い』のタイトルをつけ、約5,000品の生活必需品を通常価格より値下げ＆据え置きすることで、地域のお客様の生活を支えます！

エブリデイロープライス企画『いつでも安い』

本格開始日：2025年10月25日(土)より

対象店舗：SUPER CENTER PLANT 全23店舗

対象商品：食料品や日用品などの生活必需品 約5,000品目

『いつでも安い』は、食料品や日用品などの生活必需品をお求めやすい価格で提供するエブリデイロープライス企画です。

対象商品には専用のPOPが表示されているので、お買い物の目印になります☆

dポイント２倍進呈キャンペーン

『いつでも安い』対象商品に限り、dポイントが２倍になるキャンペーンも期間限定で実施されます！

生活必需品のお買い物で、dポイントがさらにお得に貯まるチャンスです。

※dポイント２倍キャンペーンは期間限定です。

※二次元コードのリンク先は10月22日よりご確認いただけます。

PLANTは今後も、衣・食・住すべての暮らしに必要な商品を幅広く取り扱う生活のよりどころとなる「最強の生活インフラ」を目指します。

お客様が安心してお買い物いただける環境づくりに注目です！

SUPER CENTER PLANTで実施される『いつでも安い』企画の紹介でした。

