¡¡10·î17Æü¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×JO1¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏJO1¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤ª¤è¤½3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤È¤Ê¤ëKing Gnu¤ä¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9¿ÍÁÈ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢JO1¤È¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ëÂç³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë±é½Ð¤¬¡£JO1¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢NiziU¤ÎÎÙ¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¡¢½Ð±é¼ÔÆ±»Î¤Ï´Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ö¤Ë¤Ï2¡¢3¿ÍÊ¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÏª¹ü¤Êµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿w¡Õ
¡Ô¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖJO1¤Ï15Æü¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÈËåÊ¬¡É¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØME:I¡Ù¤ÎÈÓÅÄÛÙ·î¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤Î½÷À¤È¤ÎÆó¸Ô¸òºÝ¤¬¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÊóÆ»¤È¤Î´Ø·¸À¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÔÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢ÂçÊ¿¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤âÆ±»þ¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Çµ¯¤¤¿Îø°¦ÁûÆ°¡£¤½¤ÎÁûÆ°¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤«¤é2Æü¸å¤Î²»³ÚÈÖÁÈ½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£ÁûÆ°¸å¤Î½Ð±é¤È¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Èà¤é¤ÎÉ½¾ð¤ä¸ÀÆ°¤Ë¤è¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤êµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¡¢°ÌÜÎ©¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿®Íê¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç²óÉü¤µ¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£