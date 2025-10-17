10月15日、健栄製薬株式会社の乾燥肌治療薬『ヒルマイルド』シリーズのCMに『timelesz』の原嘉孝と篠塚大輝が出演することが発表された。

「起用に際して、篠塚さんは“まだドッキリだと思ってます”と喜びを語り、原さんは“夜はお風呂上がりにしっかり重ね塗りして、寝る前にも気になる部分をケアしています”とコメント。CM放映は18日からを予定しています」（芸能ライター、以下同）

永瀬担の異常な行動

しかし、この起用に対して、一部の『King&Prince』の永瀬廉ファンは怒りを示しているという。

「永瀬さんは2020年からの約5年間、『ヒルマイルド』のCMに起用されていました。しかし、今回からそのポジションが変更。ドラマやテレビでの露出が増えている『timelesz』に取って代わった形になります。一部の永瀬さんファンはこの流れを事務所の“ゴリ押し”だと感じ、永瀬さんもその波に飲まれたと思っているようです」

同日、健栄製薬は公式Xで異例の声明文を発表。

「新CMに関して、多くの問い合わせが届いているとしたうえで、《契約終了の申し入れを受けタレント契約を満了させて頂く事となりました》と説明。

さらに、《5年間もの長きに渡りヒルマイルドブランドをサポート頂けましたこと心より感謝しております》と永瀬さんにお礼を述べるだけでなく、《これからも、いちファンとして陰ながら応援させて頂きます》と激励のコメントを発信していたのです」

異例の“神対応”にネット上では、

《5年に渡り起用して頂けたこと、ファンのひとりとして御礼を申し上げます》

《5年間起用していただき誠にありがとうございました。辛い時も手を離さず、共に歩んでくださったこと、とても感謝しております》

という声が上がる一方で、

《つまり健栄製薬さんは被害者なんだよね STARTOに無理矢理永瀬廉からこのメンツに変えるよう申し出されたんだから》

《事務所が永瀬切ったって言ってて草 やっぱり事務所のゴリ押しじゃん》

などの意見も。

健栄製薬に届いたクレーム件数とその内容

健栄製薬株式会社にクレームの件数や内容等について、問い合わせてみると、

「ご質問いただきました件につきましては守秘義務などもございますので発信させて頂きました文面以上のことにつきましては控えさせて頂きたいと考えます。今後も、皆さま方からいただきましたご意見を踏まえた上でより良い製品、広告にしてゆきたいと考えておりますので、どうか宜しくお願い申し上げます」

との回答があった。

「そもそもCMキャラクターは企業側が決めることですし、広告が変わったという程度で、いちファンがクレームや問い合わせを行うことは異常な行動だと言えます。

健栄製薬に対して感謝するファンもいる中で、一部の過剰な行動でファン全体の印象が悪くなってしまいます。なにより永瀬さんはそのような行動を望んでいないでしょうし、不憫でなりませんね」（前出・芸能ライター）

一部のファンの異常な行動に対しては、

《こんなコメントを出してもらうまで問い合わせた人がいるの?企業様にも永瀬廉にもtimeleszにも失礼でしょ》

《お問い合わせしたジャニヲタががちでいる気持ち悪さ》

と、ドン引きしている人も。

私見を連ねるのはよいが、第三者に迷惑をかけないでもらいたい。