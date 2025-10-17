現在放送中の『ウルトラマンオメガ』（テレビ東京系ほか）の主題歌などを収録した主題歌集『ウルトラマン テーマソング・セレクション ウルトラマンオメガ』が、11月19日にリリースされる。

本作には、ASHが歌うオープニング主題歌テーマ「BRIGHT EYES」と、MindaRynがASHとともに歌う前期エンディングテーマ「Missing Link」に加え、歴代ウルトラマンシリーズの主題歌をフルサイズで収録。CD2枚組でのリリースとなる。

2026年に60周年を迎えるウルトラマンシリーズ。本作は1966年の『ウルトラマン』から『ウルトラマン80』までの昭和作品、1996年の『ウルトラマンティガ』以降の平成作品、そして『ウルトラマンギンガ（新ウルトラマン列伝）』から最新作『ウルトラマンオメガ』まで続くニュージェネレーション ウルトラマンシリーズと、この60年にわたるシリーズ作品を観てきたすべての世代で楽しめる充実のウルトラマン主題歌集となる。

