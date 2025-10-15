この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クリエイターのAru氏が、YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」の動画に出演。趣味のモノづくりを仕事にしたものの、社長から突然解雇を言い渡されたという衝撃の退職経験を語った。

Aru氏は21歳で卒業後、自動車整備士、海外営業、そしてクリエイター職と、短期間で転職を繰り返してきた経歴を持つ。高校時代から趣味で始めたというフィギュア制作などのモノづくり。そのスキルは独学で身につけたものだったが、「職に困ったことは一度もない」と語るほど専門性が高く、自身のキャリアを支える武器となっていた。

3社目となるクリエイター職の会社では、社長のパワハラ気質な側面に直面する。社長から参考資料として渡されたスキャンデータをそのまま製品に使うよう指示され、著作権への懸念を日報で伝えたところ、「向いていないのであなたは別の職業を考えた方がいいです」と返信が来たという。

その後、自身のスキルをさらに伸ばしたいという思いから4社目の会社に転職。しかし、そこでも社長との関係が悪化。転職を決意し、別の会社から内定を得たことを社長に伝えた。Aru氏は円満退職を望んでいたが、社長は「お前はいつもそうだね。隠れてコソコソ一人でやって」と不満をぶつけた後、衝撃の一言を放った。「もういいよ。明日から来なくて良いから」。Aru氏は、事実上の即日解雇を宣告されたのであった。

YouTubeの動画内容

01:11

4度の転職を経験したAru氏の経歴
06:02

3社目のパワハラ社長「向いていないので別の職業を」
09:07

4社目の会社で感じたスキルが停滞する恐怖
11:34

社長から告げられた衝撃の解雇通告「明日から来なくて良い」
19:36

短期離職に悩む人へのアドバイス「自信のあるスキルを持って」

関連記事

「今思うと洗脳に近い」新卒で入った不動産会社が“ほぼ宗教団体”だった衝撃の体験談

「今思うと洗脳に近い」新卒で入った不動産会社が“ほぼ宗教団体”だった衝撃の体験談

 「教材費は自腹で9万円」新卒で塾長になった24歳女性が語る教育現場の闇

「教材費は自腹で9万円」新卒で塾長になった24歳女性が語る教育現場の闇

 「基本給14万で自爆営業も…」元郵便配達員が語る“妥協就活”のリアルな末路

「基本給14万で自爆営業も…」元郵便配達員が語る“妥協就活”のリアルな末路
もっと見る

チャンネル情報

新卒応援チャンネル【さざえ】_icon

新卒応援チャンネル【さざえ】

YouTube チャンネル登録者数 4.76万人 809 本の動画
会社を辞めたい人向けのチャンネルです【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
youtube.com/@Ysazae YouTube