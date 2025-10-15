この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「明日から来なくて良い」クリエイター職の男性が明かす、社長から突然クビを宣告された日

クリエイターのAru氏が、YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」の動画に出演。趣味のモノづくりを仕事にしたものの、社長から突然解雇を言い渡されたという衝撃の退職経験を語った。



Aru氏は21歳で卒業後、自動車整備士、海外営業、そしてクリエイター職と、短期間で転職を繰り返してきた経歴を持つ。高校時代から趣味で始めたというフィギュア制作などのモノづくり。そのスキルは独学で身につけたものだったが、「職に困ったことは一度もない」と語るほど専門性が高く、自身のキャリアを支える武器となっていた。



3社目となるクリエイター職の会社では、社長のパワハラ気質な側面に直面する。社長から参考資料として渡されたスキャンデータをそのまま製品に使うよう指示され、著作権への懸念を日報で伝えたところ、「向いていないのであなたは別の職業を考えた方がいいです」と返信が来たという。



その後、自身のスキルをさらに伸ばしたいという思いから4社目の会社に転職。しかし、そこでも社長との関係が悪化。転職を決意し、別の会社から内定を得たことを社長に伝えた。Aru氏は円満退職を望んでいたが、社長は「お前はいつもそうだね。隠れてコソコソ一人でやって」と不満をぶつけた後、衝撃の一言を放った。「もういいよ。明日から来なくて良いから」。Aru氏は、事実上の即日解雇を宣告されたのであった。