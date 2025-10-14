Ado¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¤Î¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¥²ー¥à¡×¤Ë¹ßÎ×¡ª¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤òÇ®¾§
Ado¤¬¡¢10·î21Æü¤ËTBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£AdoËÜ¿Í¤ÎXÅê¹Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¥²ー¥à¡×¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¼«¿È¤ÎXÅê¹Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê½Ð±é¤¬·èÄê
8·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢Spotify¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö³¤³°¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ç¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ï¥â¥ê¹ç¾§ÃÄ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤º²Î¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡£
Ado¤ÏKing Gnu¤Î¡ÖÇòÆü¡×¡¢¤µ¤é¤ËMrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¤·¤¿¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤òÇ®¾§¡£À¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¸²Î¾§¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËMC¿Ø¤âÂç¶½Ê³¤Î¤Ê¤«¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤À¡£
¢£Ado¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤ÎMV
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù
10/21¡Ê²Ð¡Ë20:00～20:55
¡Î½Ð±é¼Ô¡Ï
MC¡§¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡ÊÀß³ÚÅý¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¡Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë
¥²¥¹¥È¡§Ado
¿¢ÅÄ»çÈÁ¡Ê¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡Ë¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬ー¥ë¥º¡Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¤ß¤ä¤¾¤ó
