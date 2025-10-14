¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

·ÐºÑ²òÀâ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡ÚÀ¤³¦·ÐºÑ¾ðÊó¡Û¥â¥ÏP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬YouTube¤Ç¡Ö¡ÚÆüËÜ·ÐºÑ¡ÛÀéÍÕ¶ä¡õÀéÍÕ¶½¶äÅý¹çÈ¯É½¡ª¤Ê¤¼ÃÏ¶äºÆÊÔ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¡ªº£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¶âÍ»¶È³¦¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£²òÀâ¼Ô¤Î¥â¥ÏP»á¤¬¡¢ÀéÍÕ¶ä¹Ô¤ÈÀéÍÕ¶½¶È¶ä¹Ô¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¡ÊÃÏ¶ä¡Ë¤ÎºÆÊÔ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£

¥â¥ÏP»á¤Ï¤Þ¤º¡¢ÃÏ¶ä¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤­¤¿¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£ÃÏÊý¤Î¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ä¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¹õÅÄÆü¶äÁíºÛ»þÂå¤Î°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¡×¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤È¸ì¤ë¡£¤³¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤è¤ê¡¢¶ä¹Ô¤ÎËÜ¶È¤Ç¤¢¤ëÂß½Ð¶âÍø¤ÈÍÂ¶â¶âÍø¤Îº¹¡ÊÍø¤¶¤ä¡Ë¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¶ä¤Î¼ý±×´ðÈ×¤ÏÂç¤­¤¯ÍÉ¤é¤¤¤À¡£

¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤é¤¯ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÆÊÔ¤ÎÆ°¤­¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥â¥ÏP»á¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ3¤Ä¤ÎÂç¤­¤ÊÊÑ²½¤òµó¤²¤ë¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÆü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¶âÍø¤¬Éü³è¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÂ¶â³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬ºÆÇ³¤·¡¢Âß½Ð¶âÍø¤â¾å¾º¤¹¤ë´Ä¶­¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£»á¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¤à¤·¤íº£¡¢²Ô¤²¤ë´Ä¶­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¬Åý¹ç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£µ¬ÌÏ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤ÆÍø±×¤òºÇÂç²½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö¹¶¤á¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¡×¤¬ºÆÊÔ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£

Æó¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖAI¤Î³èÍÑ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÉ¬Í×À­¡×¤À¡£¸ÜµÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸þ¾å¤Î¤¿¤á¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¶ä¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê»ñÂÎÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖSBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ë¡£SBI¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÂè4¤Î¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¹½ÁÛ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ¶ä¤ÏSBI¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÌ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºÆÊÔ¤Î³°°µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£

¥â¥ÏP»á¤Ï¡¢ÃÏ¶äºÆÊÔ¤Ï¤â¤Ï¤äÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤Î®¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê¶È³¦¹½Â¤¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£º£²ó¤ÎÀéÍÕ¶ä¹Ô¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¶È³¦¤¬¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:09

ÀéÍÕ¶ä¹Ô¤ÈÀéÍÕ¶½¶È¶ä¹Ô¤Î·Ð±ÄÅý¹çÈ¯É½
01:07

¤Ê¤¼ÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©
02:47

ÃÏ¶äºÆÊÔ¤¬²ÃÂ®¤·»Ï¤á¤¿3¤Ä¤ÎÍýÍ³
04:45

ÃÏ¶äºÆÊÔ¤Ï¿Ê¤á¤ë¤Ù¤­¤«¡©Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ

