ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢¡Ö¥Þ¥È¥ê¤Î¥¬¥µÆþ¤ì¡×ÊóÆ»¤Ç¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î¡ÈÊüÁ÷NG¡É¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼Â³½Ð¡ÄÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Î¡Ö°ì¼þ´÷¡×Ä¾Á°¤Ë¹¤¬¤ëÆ°ÍÉ
¡¡½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë¡Èµ¿ÏÇ¡É¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£ÊÆÁÒ¤ÎÆ°¸þ¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î11Æü¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¡£ÊÆÁÒ¤¬¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸üÏ«¾Ê´ØÅì¹Ã¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢8·î20Æü¤Ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î2Æü¸å¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼þÍ·¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó2½µ´Ö¸å¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£ÅÙ¤Ï»Å»ö¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï8·î19Æü°Ê¹ß¡¢2¥«·î¶á¤¯Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢9·î°Ê¹ß¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·çÀÊ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡È¥Þ¥È¥ê¤Î¥¬¥µÆþ¤ì¡ÉÊóÆ»¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬ÂáÊá¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¥É¥¯¥¿¡¼X´Ñ¤ì¤ó¤¯¤Ê¤ë¤ó¤«¤Ê ¥É¥¯¥¿¡¼X¡¢Ä¶¹¥¤¤ä¤«¤é¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡Ä¡Õ
¡Ô¥É¥¯¥¿¡¼X¤â¤³¤ì¤ÇºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤±¤Ã¤³¤¦¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Õ
¡Ô¥É¥¯¥¿¡¼X¡¢ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡Õ
¡Ô¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤âÉõ°õ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÊÆÁÒ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÁÒ±é¤¸¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î½÷À³°²Ê°å¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X FINAL¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ´°·ë¤·¤¿¤¬¡¢¹ÔÊý¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö8·î¤Ë·à¾ìÈÇ¤¬Amazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢12·î7Æü¤Ë¤ÏBlu-ray¤ÈDVD¤ÎÈ¯Çä¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ç±é¤ÎÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ËÉÔ²º¤Êµ¿ÏÇ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°·¤¤¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¡ÈÊüÁ÷NG¡É°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡·à¾ìÈÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«Á°¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤òÈáÃ²¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯10·î17Æü¤Ë¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î±¡Ä¹Ìò¤òÌ³¤á¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Î´°À®Êó¹ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤ËÊÆÁÒ¤µ¤ó¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÎÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î1¼þ´÷¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÎÁûÆ°¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ê¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊÆÁÒ¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡È¼ºÇÔ¡É¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£