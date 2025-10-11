¥³¥á²Á³Ê¡ÖºÆË½Æ¡×¤ÇÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤¬²õÌÇ¤Î´íµ¡!?
¡ÚÉ½¡Û¥³¥á´ØÏ¢ÉÊ¤Î¼ç¤Ê10·î¤ÎÃÍ¾å¤²
¢£¥³¥Ã¥×¼ò¤¬1000±ßÄ¶¤¨!?¡¡¼òÂ¢ÅÝ»º¤ËÉÊ¼ÁÄã²¼¤â
¡ÖÆüËÜ¼ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Ï¼ò¤òÀ½Â¤¤·¤Ê¤¤Â¢¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã¡Ê¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¡Ë¤ÎË±ÊÍ¡Ê¤È¤è¤Ê¤¬¡¦¤æ¤¦¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥³¥á¤Î½¸²Ù¤ÈÈÎÇä¤Î¤¿¤á¤ËÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£²ñ°÷¤Ç¤¢¤ëÌó30¸Í¤ÎÇÀ²È¤«¤é¥³¥á¤òÇã¤¤Æþ¤ì¡¢²Ã¹©¶È¼Ô¤ä¾®Çä¶È¼Ô¤Ê¤É¤ËÇä¤ë¡£
ÆüËÜ¼ò¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¡Ê¼òÊÆ¡Î¤µ¤«¤Þ¤¤¡Ï¡Ë¤â°·¤¤¡¢½Ð²ÙÀè¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¼òÂ¤²ñ¼Ò¤ÏÁ´¹ñ¤Ç20¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2025Ç¯»º¤Î¼òÊÆ¤Î½¸²ÙÎÌ¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£ÈÓÊÆ¡Ê¤Ï¤ó¤Þ¤¤¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ç¿©ÍÑÊÆ¤¬¹âÆ¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
JAÁ´ÇÀ¤Ë¤¤¤¬¤¿¤Ïº£½©¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ê°ìÅùÊÆ¡¢60Ô¡Ë¤ÎJA³µ»»¶â¡Ê²¾ÅÏ¤·¶â¡Ë¤ò3Ëü3000±ß¤È·è¤á¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿·³ã¤ÇÀ¸»º¤ÎÀ¹¤ó¤Ê¼òÊÆ¡Ö¸ÞÉ´ËüÀÐ¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢2024Ç¯»º¤Ç1Ëü5300±ß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡ÊÇÀ²È¤¬¡Ë¼ç¿©ÍÑ¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈË±Ê¼ÒÄ¹¤Ï¸À¤¦¡£
¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã¤ÏÎãÇ¯¡¢¸ÞÉ´ËüÀÐ¤ò120tÁ°¸å½¸²Ù¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¿·³ã¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼òÊÆ¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï½¸²ÙÎÌ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼òÊÆ¤ÎºîÉÕ¤±¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î²ñ°÷ÇÀ²È¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Åý·×¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Á´¹ñÅª¤ËºîÉÕ¤±¤¬¿ô³ä¸º¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÉÊÇö¤Ë¤è¤ê¼òÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÉ´ËüÀÐ¤Ï¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ç60ÔÅö¤¿¤ê2Ëü¡Á3Ëü±ßÂæ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£²¾¤Ë2Ëü±ß¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅìµþ¡¦¿·¶¶¤Î°û¤ß²°¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×¼ò¤Ç1ÇÕ1000±ß¤òÄ¶¤¹·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃÍÃÊ¤À¤È¡¢¤â¤¦°û¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£
Êª²Á¾å¾º¤È±ß°Â¤Ç¡¢¼òÎà¤Ï¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ä¥ï¥¤¥ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ä¾ÆÃñ¡¢Ãñ¥Ï¥¤¤Ê¤É¸®ÊÂ¤ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÈæ³ÓÅªÃÍ¾å¤²¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¼ò¤â¡¢¤¤¤Þ¤ä¾å¤²¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼òÂ¤Âç¼ê¤Ï¡¢10·î1Æü½Ð²ÙÊ¬¤«¤éÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£Å¹Æ¬²Á³Ê¤Î¾å¤²Éý¤Ï¡¢ÇòÄá¼òÂ¤¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤¬5¡Á18¡ó¡¢·î·Ë´§¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë¤¬5¡Á20¡ó¡¢²«ºù¡ÊÆ±¡Ë¤¬Ê¿¶Ñ10¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¤½¤ÎÍýÍ³¤ÎÉ®Æ¬¤Ë¡¢¸¶ÎÁÊÆ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤òµó¤²¤¿¡£
ÇÀ²È¤¬ºîÉÕ¤±¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È»Í¶ìÈ¬¶ì¤¹¤ëË±Ê¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ºòÇ¯Íè¡¢¼òÂ¤¤Ë¼òÊÆ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê²Á³Ê¤Î°ú¤¾å¤²¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÅÀ¤ÇàÜº×¡Ê»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¡Ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¼òÊÆ¤Î¡Ø»³ÅÄ¶Ó¡Ù¤ò¹âÃÍ¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
àÜº×¤Î¤è¤¦¤ËºâÌ³¾õ¶·¤ÎÎÉ¤¤¼òÂ¤¤Û¤É¡¢¸¶ÎÁÊÆ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹¡£ÊÒ¤ä¡¢¾®Çä²Á³Ê¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¼òÂ¤¤Ï¡¢¼òÊÆ¤ÎÄ´Ã£¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼òÂ¤ÁÈ¹ç¤¬¹ÔÀ¯¤Ë¸¶ÎÁÊÆ¤Î¹ØÆþ»ñ¶â¤Î±ç½õ¤òµá¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¼òÂ¢¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊÆ²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤«¤Ê¤ê¸º»º¤·¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¼òÊÆ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¹âÆ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÎãÇ¯¤É¤ª¤ê¾ú¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë·Ð±ÄÉÔ¿¶¤ò¡¢¥³¥í¥Ê´ØÏ¢Í»»ñ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£ÊÖºÑ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²Ô¤®¤¿¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¹â¤¤¥³¥á¤Ç¹â¤¤¼ò¤ò¾ú¤·¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ì¤º¡¢µã¤¯µã¤¯¸º»º¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö·Ð±ÄÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤Â¢¤ÎÅÝ»º¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×
¼òÊÆ¤ÈÆüËÜ¼ò¤Î¸º»º¤ËÈ¼¤¤¡¢Ì£¤¬Íî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¿·¼ò¤È¸Å¼ò¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬½Ð²ó¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¼ò¤ä¥«¥Ã¥×¼ò¤Ê¤ÉÎ÷²Á¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¶¯¤¤Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼Á¤ÎÎÉ¤¤¼òÊÆ¤òÄ´Ã£¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£³°ÊÆ¤Ç¤Î¾úÂ¤¤â¤¤¤º¤ì¸½¼Â¤Ë¡©
¼òÂ¤¤¬µçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ³°¹ñ»ºÊÆ¡Ê³°ÊÆ¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤³¤ì¤ÏÃÍ¾å¤²¤äÈÎÇäµÙ»ß¤ÎÁê¼¡¤°¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«ÊÆ¤ä¥¿¥¤ÊÆ¡¢Ãæ¹ñÊÆ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¿©ÉÊ²Ã¹©¶È¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Þ¥·¤È¸À¤¨¤ë¡£¾ÆÃñ¤äÌ£Á¹¡¢¾ßÌý¡¢ÀùÌß¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆ²Û¤Ê¤É¤Ï¡¢³°ÊÆ¤ÎÈæÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¹ñ»ºÊÆ¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¶È³¦¤Ç¤â¡¢¹ñ»º100¡ó¤ò¤¦¤¿¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÈá·à¤Ç¡¢¸¶ÎÁ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶ìÏ«¤·¡¢·Ð±Ä¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤âÂ³¡¹ÃÍ¾å¤²¡£¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¤Ï¤³¤Î10·î¤ËÌó11¡Á29¡ó¡¢±Û¸åÀ½²Û¤â7·î¤ËÌó11¡Á38¡ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼òÂ¤¤Ë¤â³°ÊÆ¤ÎÄ´Ã£¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Ë±Ê¼ÒÄ¹¼«¿È¡¢ºò²Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤Î¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹Âç¤ÊÇÀ¾ì¤Ç¡¢¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤¤¿¼òÊÆ¤ÎºÏÇÝ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢»ë»¡¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð5¡¢6Ç¯¸å¤Ë¼òÊÆ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤Þ¤¿Íè¤¿¤È¤¤Ë¡¢Í¢Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¼òÊÆ¤ÏºÙ¤«¤Ê¿å´ÉÍý¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÝ¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ºÏÇÝ¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤â¡¢ÇÀ²È¤¬ºîÉÕ¤±¤ò·É±ó¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ë±Ê¼ÒÄ¹¤¬²ñ°÷¤ÎÇÀ²È¤È¶¦¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ëç40ha¤È¤¤¤¦¹Âç¤Ê¿åÅÄ¤Ë¼ïÌâ¡Ê¤â¤ß¡Ë¤ò¥»¥¹¥Êµ¡¤Ç¤Þ¤¤¤ÆºÏÇÝ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿µðÂç¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈË±Ê¼ÒÄ¹¡Ê±¦¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î¿åÅÄÍÑ¤È¤Ï·å°ã¤¤¤Î340ÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
ÆüËÜ¤Û¤ÉÃúÇ«¤Ê´ÉÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³ä¤ì¤¿¤êÉÔ¤¾¤í¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÊÆÎ³¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»È¤¤Æ»¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Í¢Æþ¤¹¤ë¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¼òÊÆºÏÇÝ¤âµ¬ÌÏ¤ò¹¤²¤Æ¾ÊÎÏ²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶¡µëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Ì¤¿¤¹¤«¡¢¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡ÖÆüËÜ¿©¤À¤«¤é¹ñ»ºÊÆ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²áµî¤ÎÏÃ
¤¤¤Þ¤ä³°ÊÆ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¡¢¥¤¥ª¥ó·ÏÎó¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È·Ï¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ÊÆ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ö¡£³°¿©¤äÃæ¿©¡ÊÁÚºÚ¤äÊÛÅö¤Ê¤É¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÂÖ¤Ç¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë³°ÊÆ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÊÂ¤ÖÃæ¿©¤ä¡¢³°ÊÆ¤Î»ÈÍÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹ñ»º¤È³°¹ñ»º¤òº®¤¼¤¿¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤¬»È¤¨¤ë¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¥¹¥È¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿©¤ò°·¤¦°û¿©Å¹¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤é»È¤¨¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÊÆÈÓ¤ÎÀìÌç¶È¼Ô¤òÂ«¤Í¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¡¦ÆüËÜ¿æÈÓ¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Î»°¶¶¾»¹¬ÀìÌ³Íý»ö¤À¡£
Æ±²ñ¤Î²ñ°÷¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤äµë¿©»ö¶È¼Ô¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤ä¿ÝÈÓ¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¤¤¤Ê¤ê¤º¤·¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆÈÓ²Ã¹©ÉÊ¤òÇ¼¤á¤ë¡£¹ñ»ºÊÆ¤È¤Î¥³¥ó¥¿¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Êº®Æþ¡Ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢³°ÊÆ¤ò¸¶Â§Åª¤Ë°·¤ï¤Ê¤¤¡£
¹ñ»ºÊÆ¤Î¹âÆ¤ËÈ¼¤¤¡¢¼è°úÀè¤Ë¤ÏÃÍ¾å¤²¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾ÃÈñ¤Ï¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢¶È³¦¤È¤·¤Æ¤Ï¸º¼ý¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÊÆ²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¹ñ»ºÊÆ100¡ó¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤á¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¹Í¤¨¤ë°û¿©Å¹¤äÃæ¿©¤ÎÀ½Â¤¶È¼Ô¤¬¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î»î¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤È¤¤¤¦¤È¡¢²Á³ÊÂÓ¤Î°Â¤¤Å¹ÊÞ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ö°Â¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»°¶¶ÀìÌ³¡£ÎÁÍý¿Í¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹¿©Ì£¤Ë¤«¤Ê¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¾¦ÇäÊÁ¡¢ºÎ»»¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö²Á³Ê¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÅ¹¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¹Å¤á¤Ë¿æÈÓ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç´¤êµ¤¤Î¤¢¤ë¹ñ»ºÊÆ¤Ë¡¢¹Å¤á¤ÇÇ´¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤³°ÊÆ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤½¤³¤ÎÇ´¤ê¤È¹Å¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢ÎÁÍý¿Í¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡×
¢£³Ø¹»µë¿©¤âÁÚºÚ¤â¡£²ÃÂ®¤¹¤ë¥³¥áÎ¥¤ì
°ìÊý¡¢³°ÊÆ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¶ÈÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¤Î¾ÃÈñ¤¬¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢³Ø¹»µë¿©¤À¡£
¡Ö¶áÇ¯¡¢¤´ÈÓ¤ò½Ð¤¹²ó¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð½µ4²ó¤´ÈÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢3²ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢2²ó¤Ë¤Ê¤ê......¡£¥Ñ¥ó¤äÌÍ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
³°ÊÆ¤ÎÆ³Æþ¤¬Æñ¤·¤¤³Ø¹»µë¿©¤Ç¤Ï¤´ÈÓ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²ó¿ô¤¬¸º¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¥Ñ¥ó¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤¬¼ç¿©¤ÎÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
»°¶¶ÀìÌ³¤Ï¤³¤¦Ã²¤¯¡£
Æü¶ä¤Î¿©Æ²¤Î¥³¥á¤¬¡¢¹ñ»ºÊÆ¤«¤é°Â²Á¤ÊÂæÏÑÊÆ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Èº£Ç¯1·î¤ËÆü·Ð¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤¿¡Ê¡ÖÆü¶ä¤¬µ¤¤ò¤â¤à¥³¥á¹âÆ¡¡¿¦°÷¿©Æ²¤Ë¤â¡ØÂæÏÑÊÆ¡Ù¡×1·î13Æü¡Ë¡£Æü¶ä¤Î¼Ò¿©¤Ï³°ÊÆ¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢³Ø¹»µë¿©¤Ï¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÄ´Ã£¤ÎÊý¿Ë¤Ë¡¢ÃÏ¾ì»º¤ä¸©Æâ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£
ÊÆ²Á¤Î¾å¾º¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â³Ø¹»¤Ç¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥³¥áÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
À®Ä¹Ãø¤·¤¤Ãæ¿©¶È³¦¤«¤é¤â¡¢¥³¥áÎ¥¤ì¤ò´í¤Ö¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£Ãæ¿©¤ÎÃæ³ËÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢ÁÚºÚ¤ÈÊÛÅö¤À¡£¤½¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¡¢2024Ç¯¤Ë11Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê·ü°Æ¤ÏÊÆ²Á¤Î¹âÆ¤À¡£¶È³¦ÃÄÂÎ¡¦ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÎÀ¶¿åÀ¿»°ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤ÎÂæÆ¬¤Ç¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁÚºÚ¤äÊÛÅö¤Ï¥³¥á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÃÍ¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤´Ä¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë³°ÊÆ¤ò»È¤¦Æ°¤¤â¤¢¤ë¡£À¶¿åÀìÌ³¤â¡¢º£¤Î¥³¥á²Á³Ê¤¬Â³¤±¤Ð¡¢³°ÊÆ¤Î»ÈÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤â¤½¤âÊÛÅö¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁêÅö¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â¤¹¤®¤ëÊÆ²Á¤Ï¡¢ÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÎ»»¤¬¼è¤ì¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤â»È¤¨¤ë²Á³ÊÂÓ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤À¤±¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¤Î¥³¥áÎ¥¤ì¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¶¿åÀìÌ³¡Ë
¼ç¿©¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥á¡£¹ñ»ºÊÆ¤¬ÓÏ¹¥ÉÊ¡¢²Ì¤Æ¤Ïµ®½ÅÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¶á¤¤¡©
¡ü»³¸ýÎ¼»Ò¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤ê¤ç¤¦¤³¡Ë
°¦É²¸©½Ð¿È¡£2010Ç¯¡¢µþÅÔÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£13Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþÂç³ØÎò»Ë³Ø·ÏÂç³Ø±¡½¤Î»¡£»þ»öÄÌ¿®¼Ò¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÀ¶È¤äÃæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¹É®¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤Ã¤¿ºÇ¿·´©¡Ø¥³¥á²õÌÇ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢Ãø½ñ¤Ë¡ØÇÀ¶È¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ø¥¦¥ó¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ°ì¤ÎÇÀ¶È¸©¤Ï¤É¤³¤«¡½ÇÀ¶È¤ÎÄÌ¿®Êí¡½¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥íÂåÉ½¼èÄùÌò
¼èºà¡¦Ê¸¡¿»³¸ýÎ¼»Ò