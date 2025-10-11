「捜査から手を引いても給料は変わらないのだから万歳だ」との皮肉まで…韓国、“検察庁廃止”のブーメラン

韓国で検察庁が歴史の中から姿を消す。

1948年の大韓民国政府樹立とともに発足した検察庁は、犯罪捜査とともに公訴提起（起訴）および維持、司法警察の指揮などの役割を担ってきたが、来年からは「公訴庁」が起訴および裁判業務のみを専任で担当することになる。

司法警察の指揮権は、すでに2021年1月の刑事訴訟法改正により廃止されている。

検察の権限が縮小するにつれて警察の捜査業務量が増大し、警察捜査に対する異議申し立て件数も毎年増加する傾向にある。

韓国法曹界の一部では、今回のイ・ジンスク前放送通信委員長の「50時間逮捕・拘禁および釈放」事態が、検察庁廃止後に現れうる懸念をよく示した事件だと見ている。

（写真＝時事ジャーナル）イ・ジンスク前委員長

政府・与党は、検察庁が廃止されても公訴庁の検事が「令状請求権」を通じて警察を十分にけん制できるという立場を取っているが、検察内部からは「捜査の実務とはかけ離れた話だ」と反論が出ている。

『時事ジャーナル』の取材を総合すると、永登浦（ヨンドゥンポ）警察署は10月2日、イ・ジンスク前委員長を逮捕する前に、ソウル南部地検から2度にわたり逮捕令状を却下されたという。

ソウル南部地検は、イ前委員長が警察に出頭する予定だった9月27日の国会出席が本当に必要だったのかを再確認するよう求め、これに対し警察は、イ前委員長ではなく他の人物による代理出席が可能だと回答し、最終的に逮捕令状が発付されたという。警察はまた、公職選挙法違反事件の一般的な公訴時効が6カ月にすぎないことを理由に、逮捕の緊急性を強調したと伝えられている。

これについて、検察内外では、検察の捜査指揮権が失われた状況で、警察の令状申請を3度連続で却下することは現実的に難しかっただろうという指摘が出ている。検察が依然として警察を統制しているという印象を与えかねず、また令状請求後に結果が間違っていても責任を分担しなくてもよい雰囲気が形成されているというのだ。

大検察庁のある幹部は、これに関連して「警察の逮捕・拘禁令状を立て続けに却下した検事が職権乱用で高位公職者犯罪捜査処に告発されるのが今の現実だ」と語った。

今後、検察庁がなくなり、検事による補完捜査さえ認められなくなる場合、第2、第3のイ・ジンスク事態がいくらでも起こりうると法曹界は警鐘を鳴らしている。

イ・ジンスク前委員長の法律代理人であるイム・ムヨン弁護士は『時事ジャーナル』に対し、「（検察庁が廃止されれば）警察に対する司法統制が弱まり、イ前委員長の逮捕・釈放のような事態が増えるだろう」とし、「基本的に警察の記録操作の可能性を防ぐため、すべての文書の電子化および事前登録義務化が必要だ。検察の補完指揮（捜査）権を維持し、積極的に行使する必要があり、また検察の判断に対して責任を問えるようにしなければならない」と述べた。

「わざわざ出て捜査したくないという心境」

政府・与党の計画通りであれば、2026年10月2日から検事は公訴庁と「重大犯罪捜査庁」のいずれかに所属し、それぞれ起訴と捜査のみを担当することになる。

（写真＝時事ジャーナル）ソウル中央地検

重大犯罪捜査庁に行く場合、検事ではなく行政安全部所属の捜査官となる。現場の検事を重大犯罪捜査庁へ強制転換させるのか、司法警察官や検察捜査官で構成するのか、外部から採用するのか、いずれも具体的には決まっておらず、今後1年の間に組織改編、人員配置、業務分担、刑事訴訟法改正、刑事司法システムの整備、予算の確保などを同時に進めなければならない状況だ。

1年という猶予期間は、検察内のすべての部署が動いても短い時間だが、現在の検察内部には、「悪魔化」に疲弊しきった雰囲気が漂っている。

一部の検事は、自分たちの捜査権を奪おうとしながらも、同時に3つの特別検察（内乱、キム・ゴンヒ、殉職海兵）捜査のために人員を追加で引き抜こうとする矛盾した状況に、鋭い反応を見せている。

そうかと思えば一部の検事たちは、一方的に進められる検察改革により、事件処理の遅延、民生事件の空白、被害者保護の盲点などの副作用が現れることをわかっていながらも、それをあえて見て見ぬふりをし、距離を取ろうとしているという。

首都圏の検察庁に所属するある検事は「重大犯罪捜査庁に自ら行く検事がどれだけいるだろうか。大多数の検事は公訴庁に残るだろう」と述べ、「捜査から手を引いても給料は変わらないのだから、万事解決（世のあらゆる苦しみから解放された状態）じゃないか」と皮肉を交えた。検察改革がむしろ歓迎されるかのように装った冷笑的な反応だった。

この検事はさらに「ほとんどの検事は大統領や国会議員、大企業のオーナーに会ったことも捜査したこともなく、ただ警察が送致した事件を処理し、麻薬、振り込め詐欺、住宅詐欺のような民生侵害犯罪を捜査してきた人たちだ。補完捜査もできなくなるというのなら、わざわざ出て捜査したくないというのが正直な気持ちだ」と付け加えた。

一部の検事は、捜査と起訴の完全分離が絶対原則だとしながらも、3つの特別検察（特検）捜査については検事に依存し、特検終了後に公訴維持を任せるというのは矛盾していると指摘する。

キム・ゴンヒ特検に派遣された検事40人は9月30日、原職復帰を要請し、「直接捜査・起訴・公訴維持が一体となった特検業務を引き続き担当すること」に対して、ミン・ジュンギ特検に公式意見表明を求めたという。内乱特検に派遣された検事たちも同様の内容を公にすることを内部で議論したが、集団反発と受け取られることを懸念し、最終的には実行しなかったと伝えられている。

検事出身のある弁護士は「キム・ゴンヒ特検派遣検事の声明を集団抗命と見るのは無理がある」とし、「李在明（イ・ジェミョン）大統領関連の捜査を行った検事たちは、公判に参加できないよう地方に左遷されたり、弾劾されたりした一方で、特検捜査の検事たちは正反対の扱いを受けているのだから、不満が出るのは当然ではないか」と語った。

3人の特検と14人の特検補が捜査終了後に政治的な後光を得る一方で、起訴された被告人に対する公訴維持の責任は、結局、名もない派遣検事たちが負うことになるだろうという嘆きだ。

3つの特検は、秋夕（チュソク）連休後に捜査のスピードを上げるための人員補充にも取り組んでいるが、難航しているとされる。発足当時とは異なり、検察庁廃止が確定して以降、特検捜査に志願する検事がいなくなったためだ。

このため、各特検は検察捜査官や警察、公捜処の人員を増やす案を検討中である。この過程で、ある検事は検察内部ネットワーク（e-pros）に「現在、特検に派遣されて捜査を行う資格がある検事は、イム・ウンジョン検事長ただ一人だろう」と皮肉を書き込んだという。

また一方では、改憲を経ず法律改正だけで行われた検察庁廃止は違憲だとして、権限争議審判や憲法訴願を提起しようとする動きも見られる。しかし、現実的には法案を覆すのは容易ではないというのが大方の見方だ。

権限争議審判は憲法上、国家機関間の紛争を解決する手続きだが、検察庁は独立した国家機関とは見なされていない。チョン・ソンホ法務部長官が検察組織を代表して権限争議審判を請求する可能性もゼロに近い。

前職・現職の検察総長などが所属する「検察同友会」が憲法訴願を提起する可能性もあるが、退職した検事たちを基本権侵害の当事者とみなすのは難しいという解釈もある。

（記事提供＝時事ジャーナル）