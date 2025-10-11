さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2025年10月の「楽天ペイ」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元されるポイントは、楽天ポイント。

キグナス石油で250名に2000ポイントが当たる

エントリーのうえ、キグナス石油の対象店舗で楽天ポイントカード（アプリを含む）を提示して1ポイント以上獲得する買い物をすると、抽選で250名に楽天ポイント2000ポイントが進呈される。期間は11月30日まで。

コナカグループで3人中1人に500ポイントが当たる

エントリーのうえ、コナカグループの対象店舗で楽天ポイントカード（アプリを含む）を提示して100円以上買い物をすると、抽選で3人中1人に楽天ポイント500ポイントが進呈される。期間は11月30日まで。

東急ストア・プレッセで1000名に2000ポイントが当たる

エントリーのうえ、東急ストア・プレッセで楽天ポイントカード（アプリを含む）を提示して1回当たり1万1000円以上買い物をすると、抽選で1000名に楽天ポイント2000ポイントが進呈される。期間は10月31日まで。

フロプレステージュでポイント2倍還元

エントリーのうえ、楽天ポイントカードが使えるフロプレステージュの店舗で、楽天ポイントカード（アプリを含む）を提示して200円以上買い物をすると、楽天ポイントが通常の2倍分進呈される。期間は10月31日まで。

はじめての楽天ペイ（オンライン決済）利用で100ポイントプレゼント

エントリーのうえ、はじめて楽天ペイ（オンライン決済）で100円（税込）以上支払うと、楽天ポイント100ポイントが進呈される。期間は10月31日まで。

楽天ペイ（オンライン決済）の旧名称である「楽天あんしん支払いサービス」や「楽天ID決済」で購入履歴がある場合、「楽天占い」の購入履歴がある場合は「初回特典」の対象外。

ミスターマックスで100名にポイント100％還元

ミスターマックスの対象店舗で楽天ペイのコード・QR払いで期間中合計4000円以上買い物をすると、抽選で100名に、期間中の合計利用金額に対して楽天ポイントを100％還元される。期間は10月31日まで。

楽天Edyにチャージで500名にポイントギフトカード1000ポイント分が当たる

エントリーのうえ、楽天ペイアプリで楽天Edyに1回当たり50円以上チャージすると、抽選で500名にポイントギフトカード（楽天ポイント1000ポイント分）が進呈される。期間は12月31日まで。

楽天ペイデビューボーナス

エントリーのうえ、はじめて楽天ペイで支払うと、楽天カードまたは楽天キャッシュを支払い元に設定したコード／QR払い・セルフ払いをするたびに100ポイントが進呈される。進呈上限は1000ポイント。

はじめて・ひさしぶりのブックオフ利用で最大20％還元

エントリーのうえ、千葉県、埼玉県、茨城県の対象店舗で、はじめて・ひさしぶりに1回当たり500円以上の楽天ペイのコード・QR払いをすると、最大20％分の楽天ポイントが進呈される。期間は10月31日まで。

2024年10月1日から2025年9月30日までにブックオフ全店舗で楽天ペイのコード・QR払いでの支払いがない場合が対象。

はじめてモバイルSuicaにチャージで1万ポイントが当たる

エントリーのうえ、はじめて楽天ペイアプリからモバイルSuicaに楽天ポイントまたは楽天カードで期間中合計500円以上チャージすると、抽選で99名に1万円分の楽天ポイントが進呈される。期間は11月4日まで。

エントリーのうえ、楽天キャッシュを支払い元に設定し、コード／QR／セルフ払いをすると、抽選で特典が進呈される。1等が楽天ポイント20％還元（1000名）、

2等が楽天ポイント10ポイント（1等以外の当選者）。期間は11月4日まで。

2万名に楽天ポイント20倍進呈

エントリーのうえ、楽天ペイアプリ内の楽天ポイントカードを提示して買い物をすると、抽選で2万名に楽天ポイントが通常の20倍進呈される。期間は11月4日まで。

楽天ぐるなび利用と楽天ペイアプリのチャージ残高送付／受け取りで499名に2000ポイントが当たる

エントリーのうえ、楽天ぐるなびでのネット予約・来店をして、楽天ペイアプリでチャージ残高を送る／受け取ると、抽選で499名に2000ポイントが進呈される。期間は10月31日まで。

楽天モバイル契約者限定 総額200万ポイントが当たる

楽天モバイルユーザーが、エントリーのうえ楽天ペイのコード・QR払い、セルフ払いで期間中合計1500円以上支払うと、抽選で楽天ポイント総額200万ポイントが進呈される。1等が楽天ポイント3万ポイント（30名）、2等が楽天ポイント1万ポイント（100名）、3等が楽天ポイント1000ポイント（100名）。

地域のキャンペーン

地方自治体と連携したキャンペーンが開催されている。たとえば、愛知県東海市内の対象店舗で楽天ペイによるコード・QR払い、セルフ払いをすると、期間中の利用合計金額に対して最大20％分のポイントが還元される。期間は10月31日まで。

そのほか、大阪府東大阪市や栃木県栃木市などでも実施しており、地域によって実施内容や期間が異なる。