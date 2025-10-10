³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬·Ù¾â¡ÖÀÇÎ¨20¡ó¤Ç¤âÌýÃÇ¶ØÊª¡ª³¤³°°Ü½»¤Ï¡È¥³¥ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÀÇÌ³½ð¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö³¤³°°Ü½»¡ß°Å¹æ»ñ»º¤Ç»ñ»º³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éÃÎ¤ë¤Ù¤¤³¤È¡ªºÇÂç55¡ó¤«¤é20¡óÀÇÎ¨¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¬¥³¥ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÀÇÌ³½ð¤«¤é»ñ»º¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤È³¤³°°Ü½»¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¡¢µÜÏÆ»á¤Ï¡Ö°Å¹æÄÌ²ß¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤³°°Ü½»¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÇÀ©ÌÌ¤â°Ü½»Á°¤Ë¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢²¾ÁÛÄÌ²ßÄ¹¼Ô¤Î¡È¶î¤±¹þ¤ß°Ü½»¡É¤Î¼Â¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°Å¹æÄÌ²ß²ÝÀÇ¤¬¸½ºß¤Î»¨½êÆÀ55%¤«¤é¿½¹ðÊ¬Î¥²ÝÀÇ20%¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤È¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¡£µÜÏÆ»á¤Ï¡Ö°ì¸«¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ë¸«¤¨¤ëÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤À¤¬¡¢¡È½Ð¹ñÀÇ¡É¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤³°°Ü½»¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¸½¹Ô¤Ç¤Ï°Å¹æÄÌ²ß¤Ï½Ð¹ñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎË¡²þÀµ¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖË¡²þÀµ¤¬2026Ç¯¤´¤í¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢´Þ¤ß±×¤¬Âç¤¤¤¿Í¤ÏµÞ¤®¤ÎÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°°Ü½»¤ÎÀáÀÇÁÀ¤¤¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¤Î¤¬¡Öµï½»¼Ô¡¦Èóµï½»¼ÔÈ½Äê¡×¤À¡£µÜÏÆ»á¤Ï¡Ö183Æü°Ê¾å³¤³°¤Ë¤¤¤ì¤ÐÈóµï½»¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸í²ò¡£²ÈÂ²¤ä»ñ»º¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢Ìò°÷Êó½·¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤¬ÆüËÜ¤ËÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ñÀÇÄ£¤«¤é¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³èµòÅÀ¤ÏÆüËÜ¡É¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡×¤È·Ù¾â¡£Û£Ëæ¤Ê°Ü½»¤Ï¡¢½Å¤¤ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ä¿½¹ðÏ³¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾·¤¯¤¿¤á¡¢¡Ö¹ñºÝÀÇÌ³¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÇÍý»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÀ¸³è¤ÎËÜµò¤ò³¤³°¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÀìÌçÅª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µï½»Àè¸õÊä¤Ë¤Ï¥É¥Ð¥¤¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¹á¹Á¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¿¥¤¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¤½¤ÎÀÇÀ©¤ä¥Ó¥¶»ö¾ð¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¡£¡Ö¥¿¥¤¤Ï³¤³°¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤ò¤½¤ÎÇ¯¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇ¡×¡Ö¥É¥Ð¥¤¤Ï¸Ä¿Í½êÆÀÀÇ¥¼¥í¡×¤Ê¤É¡¢¹ñ¤´¤È¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ©ÅÙ¡É¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¼ÀÇ¤ò²óÈò¤·¤¿¹çË¡ÅªÀáÀÇ°Æ¤È¤·¤Æ¡Ö°Å¹æÄÌ²ßÃ´ÊÝ¥íー¥ó¡×¤òÄó°Æ¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÃ´ÊÝ¤ËÆþ¤ì¡¢ÆüËÜ±ß¤ä³°²ß¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤â¡¢ÇäµÑ¤Ë¤è¤ëÍø±×³ÎÄê¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö»ñ»º¤ò¼é¤ê¤Ä¤ÄÄã¶âÍø¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÉÙÍµÁØ¤Ë¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë¼êË¡¡×¤È¶ñÂÎ»öÎã¤Ç¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°Å¹æÄÌ²ß²ÝÀÇ¤¬¸½ºß¤Î»¨½êÆÀ55%¤«¤é¿½¹ðÊ¬Î¥²ÝÀÇ20%¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤È¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¡£µÜÏÆ»á¤Ï¡Ö°ì¸«¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ë¸«¤¨¤ëÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤À¤¬¡¢¡È½Ð¹ñÀÇ¡É¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤³°°Ü½»¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¸½¹Ô¤Ç¤Ï°Å¹æÄÌ²ß¤Ï½Ð¹ñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎË¡²þÀµ¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖË¡²þÀµ¤¬2026Ç¯¤´¤í¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢´Þ¤ß±×¤¬Âç¤¤¤¿Í¤ÏµÞ¤®¤ÎÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°°Ü½»¤ÎÀáÀÇÁÀ¤¤¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¤Î¤¬¡Öµï½»¼Ô¡¦Èóµï½»¼ÔÈ½Äê¡×¤À¡£µÜÏÆ»á¤Ï¡Ö183Æü°Ê¾å³¤³°¤Ë¤¤¤ì¤ÐÈóµï½»¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸í²ò¡£²ÈÂ²¤ä»ñ»º¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢Ìò°÷Êó½·¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤¬ÆüËÜ¤ËÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ñÀÇÄ£¤«¤é¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³èµòÅÀ¤ÏÆüËÜ¡É¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡×¤È·Ù¾â¡£Û£Ëæ¤Ê°Ü½»¤Ï¡¢½Å¤¤ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ä¿½¹ðÏ³¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾·¤¯¤¿¤á¡¢¡Ö¹ñºÝÀÇÌ³¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÇÍý»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÀ¸³è¤ÎËÜµò¤ò³¤³°¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÀìÌçÅª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µï½»Àè¸õÊä¤Ë¤Ï¥É¥Ð¥¤¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¹á¹Á¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¿¥¤¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¤½¤ÎÀÇÀ©¤ä¥Ó¥¶»ö¾ð¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¡£¡Ö¥¿¥¤¤Ï³¤³°¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤ò¤½¤ÎÇ¯¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇ¡×¡Ö¥É¥Ð¥¤¤Ï¸Ä¿Í½êÆÀÀÇ¥¼¥í¡×¤Ê¤É¡¢¹ñ¤´¤È¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ©ÅÙ¡É¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¼ÀÇ¤ò²óÈò¤·¤¿¹çË¡ÅªÀáÀÇ°Æ¤È¤·¤Æ¡Ö°Å¹æÄÌ²ßÃ´ÊÝ¥íー¥ó¡×¤òÄó°Æ¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÃ´ÊÝ¤ËÆþ¤ì¡¢ÆüËÜ±ß¤ä³°²ß¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤â¡¢ÇäµÑ¤Ë¤è¤ëÍø±×³ÎÄê¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö»ñ»º¤ò¼é¤ê¤Ä¤ÄÄã¶âÍø¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÉÙÍµÁØ¤Ë¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë¼êË¡¡×¤È¶ñÂÎ»öÎã¤Ç¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬·Ù¹ð¡¡Ãæ¹ñ¤Î¡È»ö¼Â¾å¤ÎÂçÁýÀÇ¡É¤Ç¥®¥°¥ïー¥«ーÁý²Ã¤ÈÇ¯¶â´°Á´¸Ï³é¤ÎÌ¤Íè
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬²òÀâ¡¡¡Ö´Ú¹ñ¤ÏºâÈ¶¤¬ÆÈÀê¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤¤¹½Â¤¡×GDPµÕÅ¾¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ø¥É¥¤¥ÄAfD¸õÊä¼ÔÏ¢Â³»à¡ÙÁûÆ°¡¡¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
µÜÏÆ¤µ¤¡÷³¤³°ÉÔÆ°»º¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢Åê»ñ²È¤Ø¤Î»ñ»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂ¾¡¢³¤³°°Ü½»¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°ÅÐÏ¿¼Ô10Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤µ¤¤Î³¤³°ÉÔÆ°»º¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤ò±¿±Ä