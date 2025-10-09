アメリカはついに台湾を見放す……リアルすぎる戦争を描いたドラマ『零日攻撃』が伝える台湾有事の本当の危険度

あまりにリアルすぎて中国国防部が猛烈抗議した話題のドラマ『零日攻撃』のプロデューサーが語る「日本人にこそ知ってほしい台湾海峡、いまそこにある危機」

台湾侵攻への好機

世界を振り回し続けるトランプ米大統領が、アジアを混沌に陥れようとしている。10月にも公表されるアメリカの国防方針を示す「国家防衛戦略」のなかで、

〈中国やロシアへの対抗のためではなく、アメリカ本土と周辺地域を守るために防衛力を強化すべき〉

と、本土防衛を優先する方針を打ち出す見通しなのだ。

必然、アジアの防衛力強化は後回しにされる。台湾を狙う中国は「最大の好機」ととらえ、台湾海峡に強力なプレッシャーをかけてくるだろう。

「中国から台湾への圧力は日々強くなっています」

と本誌に証言するのは、台湾・国防安全研究院で助理研究員を務めた王彦麟氏だ。

「近年、台湾侵攻を想定した中国の軍事演習には、ドローンやヘリ部隊まで投入されるなど、過去に見たことがないほど立体的になっています。それだけ本格的に台湾侵攻をシミュレートし始めたということです。

台湾側も脅威に対抗するために、人民解放軍が上陸した状況を想定した市街戦の演習を行わざるを得なくなっています」

両岸の緊張がかつてないほど高まるなか、台湾のテレビ局が制作した全10話のドラマシリーズが日本でも公開され、衝撃を与えている。

話題の映画

その名も『零日攻撃 ZERO DAY ATTACK』。

総統選挙を終えた台湾の周辺海域に、中国が突然海軍と空軍を投入する。さらにはネット工作や治安工作が展開され、台湾社会はパニックに陥る。戦争は避けられるのか、それとも台湾は中国の侵攻を許してしまうのか―。

陳水扁政権で国家安全会議副秘書長を務めた林錦昌氏をはじめ、政府関係者や軍事専門家が制作に深く関わったことで、人民解放軍の戦術や破壊工作の実態が生々しく描かれたこのドラマ。

公開時、中国国防部が「戦争の不安を煽っている」と抗議するなど、大きな反響を呼んでいる。

なぜこのドラマを制作したのか。プロデューサー兼脚本家の鄭心媚氏に聞いた。

台湾は『明日のウクライナ』

「まず日本の皆さんにお伝えしたいのは、台湾有事に真正面から挑んだ作品は、台湾では初めてだということです。台湾のエンターテインメント業界にとって中国大陸は大きな市場。

ゆえに、これまでは中国の機嫌を損なうことを恐れて、台湾海峡の危機を描いた映画やドラマは作られてこなかったのです。万一そうした作品に関われば、俳優も制作スタッフも、二度と中国大陸に関わる仕事ができないという恐怖がありましたから。

しかし、'22年にロシアがウクライナに戦争を仕掛けたことで、私たちの意識は変わりました。ドラマや映画といったコンテンツを通じて危機を訴え、世界中に台湾の状況を理解してもらえなければ、台湾は『明日のウクライナ』になると思ったのです。

そこで私たちは公共電視台（台湾の有力テレビ局）とLINE TV（台湾のネット放送局）の共同で『零日攻撃』を企画しました。この企画を各所でプレゼンしたところ、台湾の危機を共有する人たちが出資者となってくれて、11億円を超える製作費を賄うことができたのです」

実はこのドラマ、戦争映画のような派手な戦闘シーンはあまり描かれない。代わりに緊張感を担保するのが、中国が台湾に仕掛ける情報戦であり心理戦だ。

ネットが遮断される現象が頻発

「戦争状態とは『直接的な武力攻撃』が発生するだけではないと伝えたかったのです。

劇中では中国大陸から台湾社会に大量のフェイクニュースが発信されたり、台湾の半グレのような若者たちを扇動して社会を混乱させたりするシーンが描かれますが、これらは林錦昌氏らの情報をベースに作られました。

林氏は政府関係者として中国の戦略を緻密に分析してきましたが、中国は直接的な武力攻撃と同等か、あるいはそれ以上に、台湾社会を混乱に陥れるための破壊工作に力を注いでいるというのです。

実際、最近の台湾ではネットの通信速度が極端に遅くなったり、遮断されたりするような現象が増えています。ドラマで描かれた破壊工作は、決してフィクションではありません」

この作品が台湾とほぼ時期を同じくして日本で公開された（日本での配信元はAmazon Prime Video）ことには、大きな意味があると鄭氏は続ける。

「『台湾有事は日本有事だ』という表現がありますが、このドラマで描かれる危機は、日本にとって他人事ではありません。ぜひ、『台湾』を『日本』に置き換えてドラマを見てほしいと思っています。

いうまでもなく、私たちは戦争を望んでいるわけではありません。このドラマが世界中で見られることで台湾有事に関心を持つ人が増え、『危機に備えなければ』『台湾をサポートしなければ』と考えてくれることを求めています。そうすることが、戦争の阻止につながりますから。

エンターテインメントの分野では、日本は世界で最もハイレベルな国です。その日本で『零日攻撃』が高い評価を得られれば、世界中で配信されることにつながるはず。ぜひこのドラマを一人でも多くの日本の方に見ていただきたく思います」

「週刊現代」2025年10月13日号より

