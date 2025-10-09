この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル『LINEギフトを送信したのに相手が気づかなかったらどうなる？ 』で、LINEギフトの疑問についてひらい先生が分かりやすく解説した。動画内では、LINEギフトを送った際、受け取り人がギフトに気づかなかった場合や受け取りを拒否した場合に、どう対処すればよいかについて語っている。

ひらい先生は「LINEを送っても気づかないことってよくあると思うんですけど、これが同様にLINEギフトで同じことが起こったらどうするの? もったいないじゃん!」と、視聴者が抱えるリアルな不安に共感を示した。さらに、LINEギフトには「eギフト」と「配送ギフト」の2種類があるとし、「eギフトはスタバの電子チケットなど、電子で使えるチケット。配送ギフトはルタオのチーズケーキやコスメなど、実際の“もの”を送るギフト」と、それぞれの特徴を丁寧に説明した。

動画の締めくくりでは、「実際LINEギフトを送ってどうなるかっていうところになるんですけれども…」と、今後も細かい疑問に答えていく姿勢を見せており、今後の連載にも期待が寄せられる内容となっていた。

LINEギフト受け取られなかった時の返金ルール
LINEギフト送信後の内容変更と再送方法
ブロックされた相手にもギフトは届く？注意ポイント

