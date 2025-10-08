セボンスター45周年記念♡第3弾ジュエリーコレクション始動

1979年発売以来、世代を超えて愛されてきた『セボンスター』。その45周年を迎え、「大人のセボンスター」第3弾が登場します。ハート型のカットを忠実に再現したジュエリーシリーズでは、新作「シルバーモデル ミラージュedition」が先行展開。ラベンダークォーツやラベンダータンザナイトを使用した涼やかなカラーリングで、肌なじみと上品さを兼ね備えた逸品。銀座・博品館での先行販売も話題です。

ミラージュeditionの魅力とは

「大人のセボンスター ペンダント シルバーモデル ミラージュedition」は、シルバーモデルのペンダントシリーズに涼しげなラベンダーカラーを取り入れた新作。

第1弾の華やかな印象から一新し、落ち着きと洗練を併せ持つデザインに仕上げています。モチーフには『セボンスター』独特のハートカットを再現し、見た目にも贅沢な存在感♡

使用宝石・仕様を徹底解説

ラベンダークォーツモデル

価格：29,800円（税込）

中石：ラベンダークォーツ（約5mm×5mm）

ラベンダータンザナイトモデル

価格：39,800円（税込）

中石：ラベンダータンザナイト（約5mm×5mm）

共通仕様：脇石にダイヤモンド（H&C）を3石、地金はSV925＋ロジウムメッキ、チェーン長さ約40cm、モチーフ縦13.8mm×横13.0mm

宝石はKARATZが厳選したもので、インドの熟練職人との調整を経てその完成度を追求。

脇石のダイヤモンドはVSクラス相当、カラー等級D～Gまでの高い透明度を持つものを使用しています。

先行販売イベントと展開予定

本作は、KARATZ STOREでの一般販売に先駆け、博品館TOY PARK銀座本店で**2025年10月17日（金）～10月30日（木）**の期間限定先行販売を実施予定。

なお、数量に達し次第、展示および販売は終了します。

さらに、他のアイテム（リング、アジャスターチャームなど）は2025年冬から順次展開が予定されており、通信販売（カラッツSTORE）での取扱いも見逃せません。

セボンスターの新たな伝説を手に入れて♡

大人のセボンスター 第3弾「ミラージュedition」は、2024年の初回即完売を受けて進化を遂げた珠玉のジュエリーコレクション。

ラベンダークォーツ／ラベンダータンザナイトの2色展開、価格は\29,800／\39,800（税込）、SV925素材でチェーン付属のペンダントです。

銀座での先行販売や今後のシリーズ展開をチェックして、あなたの胸元を彩る一点をぜひ手に入れてください♡