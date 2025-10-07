秋の味覚を贅沢に♪MERCER bisから濃厚パンプキンシフォンケーキ登場
NY発の食文化を東京に届ける「MERCER bis」から、秋限定のスイーツが登場♡今回の「パンプキンショコラ」は、シナモン香るパンプキンソースにホワイトチョコを合わせ、深まる秋にぴったりの味わいに。ふわもち食感のココアシフォンと濃厚パンプキンソース、まろやかな生クリームが重なり合う極上のハーモニーです。ハロウィンシーズンの手土産にもおすすめ♪
MERCER bis秋限定「パンプキンショコラ」
「MERCER bis」から登場する秋季限定メニュー「パンプキンショコラ」は、かぼちゃの濃厚な甘みとチョコレートの香ばしさが溶け合う贅沢な一品。
米粉を使用したふわもちのココアシフォンに、シナモンが香るパンプキンソースをたっぷり重ね、さらにホワイトチョコを加えて優しい甘さに仕上げています。
トップにはオリジナルブレンドの生クリームと、ミルクチョコレートクランチ＆ラズベリーチョコがアクセントとなり、味と食感の両方で楽しめます♡
秋のハロウィンシーズンにもぴったり♪
10月14日(火)から11月30日(日)までの期間限定で、渋谷店・新宿店にて販売予定。
期間中は、ハロウィン限定のオリジナルピック付きで登場します。おしゃれな見た目はもちろん、上品な甘さと香ばしさが口いっぱいに広がる味わいで、パーティーや贈り物にも最適です♪
なお、当日販売分は数量限定のため、早めの来店がおすすめです。
商品情報
パンプキンショコラ
価格：1,200円（税込）
販売期間：2025年10月14日(火)～11月30日(日)予定
販売店舗：MERCER bis（渋谷店／新宿店）
※商品の内容やデコレーションは一部変更になる場合があります。
※当日販売は数に限りがあります。
秋の味覚で、心ときめくスイーツタイムを♡
かぼちゃとチョコレートの絶妙な組み合わせが楽しめる「パンプキンショコラ」は、秋のティータイムを華やかに彩る一品。
MERCER bisならではの上品な甘さと軽やかな口当たりが、季節の移ろいを感じさせてくれます。
心もほどけるようなやさしい甘さで、秋の午後を贅沢に過ごしてみてはいかがでしょうか。