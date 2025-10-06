のん、美脚露わなショーパン姿に反響「色気出過ぎ」「かわいい！」
女優・のん（32歳）が10月5日、公式ブログを更新。美脚際立つ私服ショットを公開し、ファンの反響を呼んでいる。
5日、「かぼちゃだけど」と題してブログを更新。「夏の思い出」「#のん私服です」といい、黒のノースリーブトップスに、白のふんわりとしたショートパンツを合わせた、モノトーンの私服コーデを公開。
足元にはボリューム感のある白のレースアップシューズを選び、軽やかでモダンなバランスを演出しラグジュアリーな空間の中、アンティーク調の椅子に腰掛け、テーブルには一輪のピンクの花が飾られており、アート写真のような構図となっている。
この投稿にファンからは「足も腕も色気出過ぎ」「かわいい！」「かぼちゃにお御足薔薇一輪とってもチャーミングなお写真」「足と腕も、可愛ゆす」「今年の夏も終わり、見納めかな」「び！美脚すぎて言葉が見つかりません」「凛とした大人の女性」「一番好きなシリーズ！」「ファッション誌の撮影かと思いきや私服とはびっくり!!」「めちゃめちゃかわゆい」「映画の雰囲気がある」などの声が多く寄せられている。
5日、「かぼちゃだけど」と題してブログを更新。「夏の思い出」「#のん私服です」といい、黒のノースリーブトップスに、白のふんわりとしたショートパンツを合わせた、モノトーンの私服コーデを公開。
足元にはボリューム感のある白のレースアップシューズを選び、軽やかでモダンなバランスを演出しラグジュアリーな空間の中、アンティーク調の椅子に腰掛け、テーブルには一輪のピンクの花が飾られており、アート写真のような構図となっている。