ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で開催しているキャンペーン「LINEMO 週穫祭」について、10月実施分を発表した。

期間中、オタフクソースなどが当たるキャンペーンや留守電パックなどが3カ月無料キャンペーンが実施される。期間はキャンペーンにより異なる。

LINEMO週穫祭 6社コラボ！ハロウィンBOXキャンペーン

期間中、エントリーフォームからエントリーを行うと抽選で100名に「オタフクソース お好みソース 300g」やPayPayポイント1000円分などが当たる。エントリー期間は11月2日まで。

このほか、「アース製薬 モンダミン クリアミント 600mL」、「チーズ味／バーベキュー味／チェダーチーズ＆ハラペーニョ味いずれか1つのチートス」、「天恵製菓 猫十字社先生コラボ限定チョコマシュマロ」、「山芳製菓 わさビーフ」が当たる。

留守電パック＋セキュリティパックプレミアム（L）3カ月無料キャンペーン

期間中、LINEMOを新規契約または他社からの乗り換え（MNP）、ソフトバンクやワイモバイル、LINEモバイルからの番号移行で契約と「データ追加購入」をし、「留守電パック」、「セキュリティパックプレミアム（L）」のオプションサービスを加入するとそれぞれ最大3カ月間無料となる。申込期間は12日、開通期間は11月30日まで。

対象プランは「LINEMO ベストプラン V」または「LINEMO ベストプラン」。