¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤Ä¤±²ó¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×±¿Å¾¼ê¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤ÎÊò¤ì¤¿Åú¤¨¤È¤Ï
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Î¡Ø2025Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï34.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áø¶ø¤·¤¿¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ï¡¢¡Ö¸åÊý¤«¤é·ã¤·¤¯ÀÜ¶á¤µ¤ì¤¿¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î84.3¡ó¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖÆ»¤ò¾ù¤Ã¤¿¡Ê51.1¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê28.8¡ó¡Ë¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î±¿Å¾¤¬°ì½Ö¤Ç¶²ÉÝ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡µÙ·Æ½ê¤Ç¤âÆ¨¤²¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¡Ä¶²ÉÝ¤Î¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É
¡¡»³¸ýËã°á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤È2¿Í¤ÇËÌ³¤Æ»¤Î²¹Àô¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ½Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ë¹õ¤¤¼Ö¤¬±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢¡È¤Ô¤¿¤ê¡É¤ÈÄ¥¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¸å¤í¤Ë¤¤¤Æ¡¢Í§¿Í¤â¡Ø¤³¤ì¡¢¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ã¼¤Ë´ó¤Ã¤ÆÄÉ¤¤±Û¤·¤òÂ¥¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ï°ì¸þ¤ËÈ´¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£15Ê¬¤Û¤ÉÂ³¤¯¶ÛÄ¥¤Ë¡¢Â©¤¬µÍ¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤è¤¦¤ä¤¯¾®¤µ¤ÊµÙ·Æ½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÄä¼Ö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹õ¤¤¼Ö¤â¤¹¤°²£¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ëÍ¦µ¤¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Áê¼ê¤¬¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Á´ó¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·°ÂÅÈ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼Ö¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°Ü¤·¤Æ¤«¤éµÙ·Æ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÆ¤ÓÌá¤ë¤È¹õ¤¤¼Ö¤¬¤Þ¤¿ÎÙ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤Ø¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¡Ö¼Ö¤ÎÉÔÄ´¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ°ÜÆ°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¶²¤ë¶²¤ë¼Ö¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¹õ¤¤¼Ö¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¹õ¤¤¼Ö¤ÎÁë¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤é¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÌµÀº¤Ò¤²¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼Èà½÷¤¿¤Á¤ò¤Ä¤±²ó¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢¡Ö¥à¥«¤Ä¤¯¤«¤é¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¡£°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÎÊÖÅú¤Ë¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤ÏÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤ËµÙ·Æ½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃæÇ¯ÃËÀ¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¡¢¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÌµ»ö¤Ë½ÐÈ¯¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¶²ÉÝ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡¹âÂ®¤Î½Ð¸ý¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ê¶î¤±°ú¤
¡¡¹â¶¶Í³µª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤ò¾è¤»¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¤Î¼Ö¤¬½ÂÂÚ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÄãÂ®Áö¹Ô¤äÉý´ó¤»¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¡ÈÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµ÷Î¥¤ò¤È¤í¤¦¤È¸ºÂ®¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤Ì£¤¬°¤¯¤Æ»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½Ð¸ý¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤¿¤á¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Á°¤Î¼Ö¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ÛÍÍ¤µ¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÒôÓÍ¤ËÄ¾¿Ê¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï½Ð¸ýÁ°¤ÇµÞÄä¼Ö¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤âÂ®ÅÙ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼¹Ù¹¤ËÁ°¤òÁö¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤¬¡Ø·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë110ÈÖ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼¡¤Î½Ð¸ý¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤³¤í¡¢Áê¼ê¤Î¼Ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð¸ý¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤·¡¢Àè¤Ë½Ð¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡°ì½Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U¥¿¡¼¥ó¤ÈÂÔ¤ÁÉú¤»
¡Ö¤ä¤Ã¤È¿¶¤êÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤Ï¹¤¤¼ÖÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ì½Ö¤ÇU¥¿¡¼¥ó¤ò¤·¡¢½Ð¸ý¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÁ¶â½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈÅÄ¼Ë¤Î¹¤¤¹âÂ®¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¡ÉÆ°¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎÁ¶â½ê¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÏÏ©¸ª¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹â¶¶¤µ¤ó¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤ÏÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ØÌá¤ê¡¢ºÆ¤Ó¹âÂ®¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ù»¡¤È¹çÎ®¤·¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö½÷À2¿Í¤ÏÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¶²ÉÝ¤¬°ìÁØÊç¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¸ý¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤µ¤ì¤ë¼¹Ù¹¤µ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Î¡Ø2025Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï34.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áø¶ø¤·¤¿¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ï¡¢¡Ö¸åÊý¤«¤é·ã¤·¤¯ÀÜ¶á¤µ¤ì¤¿¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î84.3¡ó¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖÆ»¤ò¾ù¤Ã¤¿¡Ê51.1¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê28.8¡ó¡Ë¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î±¿Å¾¤¬°ì½Ö¤Ç¶²ÉÝ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡µÙ·Æ½ê¤Ç¤âÆ¨¤²¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¡Ä¶²ÉÝ¤Î¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É
¡¡»³¸ýËã°á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤È2¿Í¤ÇËÌ³¤Æ»¤Î²¹Àô¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ½Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ë¹õ¤¤¼Ö¤¬±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢¡È¤Ô¤¿¤ê¡É¤ÈÄ¥¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¸å¤í¤Ë¤¤¤Æ¡¢Í§¿Í¤â¡Ø¤³¤ì¡¢¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ã¼¤Ë´ó¤Ã¤ÆÄÉ¤¤±Û¤·¤òÂ¥¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ï°ì¸þ¤ËÈ´¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£15Ê¬¤Û¤ÉÂ³¤¯¶ÛÄ¥¤Ë¡¢Â©¤¬µÍ¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤è¤¦¤ä¤¯¾®¤µ¤ÊµÙ·Æ½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÄä¼Ö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹õ¤¤¼Ö¤â¤¹¤°²£¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ëÍ¦µ¤¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Áê¼ê¤¬¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Á´ó¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·°ÂÅÈ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼Ö¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°Ü¤·¤Æ¤«¤éµÙ·Æ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÆ¤ÓÌá¤ë¤È¹õ¤¤¼Ö¤¬¤Þ¤¿ÎÙ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤Ø¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¡Ö¼Ö¤ÎÉÔÄ´¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ°ÜÆ°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¶²¤ë¶²¤ë¼Ö¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¹õ¤¤¼Ö¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¹õ¤¤¼Ö¤ÎÁë¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤é¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÌµÀº¤Ò¤²¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤ËµÙ·Æ½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃæÇ¯ÃËÀ¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¡¢¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÌµ»ö¤Ë½ÐÈ¯¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¶²ÉÝ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡¹âÂ®¤Î½Ð¸ý¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ê¶î¤±°ú¤
¡¡¹â¶¶Í³µª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤ò¾è¤»¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¤Î¼Ö¤¬½ÂÂÚ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÄãÂ®Áö¹Ô¤äÉý´ó¤»¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¡ÈÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµ÷Î¥¤ò¤È¤í¤¦¤È¸ºÂ®¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤Ì£¤¬°¤¯¤Æ»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½Ð¸ý¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤¿¤á¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Á°¤Î¼Ö¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ÛÍÍ¤µ¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÒôÓÍ¤ËÄ¾¿Ê¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï½Ð¸ýÁ°¤ÇµÞÄä¼Ö¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤âÂ®ÅÙ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼¹Ù¹¤ËÁ°¤òÁö¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤¬¡Ø·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë110ÈÖ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼¡¤Î½Ð¸ý¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤³¤í¡¢Áê¼ê¤Î¼Ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð¸ý¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤·¡¢Àè¤Ë½Ð¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡°ì½Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U¥¿¡¼¥ó¤ÈÂÔ¤ÁÉú¤»
¡Ö¤ä¤Ã¤È¿¶¤êÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤Ï¹¤¤¼ÖÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ì½Ö¤ÇU¥¿¡¼¥ó¤ò¤·¡¢½Ð¸ý¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÁ¶â½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈÅÄ¼Ë¤Î¹¤¤¹âÂ®¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¡ÉÆ°¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎÁ¶â½ê¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÏÏ©¸ª¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹â¶¶¤µ¤ó¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤ÏÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ØÌá¤ê¡¢ºÆ¤Ó¹âÂ®¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ù»¡¤È¹çÎ®¤·¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö½÷À2¿Í¤ÏÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¶²ÉÝ¤¬°ìÁØÊç¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¸ý¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤µ¤ì¤ë¼¹Ù¹¤µ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£