¡ÖÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡×
£¹·î29Æü¡¢·Ù»ëÄ£¾®Ê¿½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÄ¶¶¶è¿¦°÷¤Î»³ÅÄ²ÆÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤À¡£½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùÍÆµ¿¤Ç28Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï£¸·î22Æü¤Î¿¼Ìë¡¢À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¾®¼ê»Ø±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç10Âå¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Ë¡Ø¿²²á¤´¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢½÷À¤Î¼ê¤ò°®¤ê¡¢³ó¤òÃ¥¤Ã¤Æ½÷À¤Î¼«Âð¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¡£¡Ø¿ì¤¤³Ð¤Þ¤·¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¿Í¤±¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢Èï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ø¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¸øÌ³°÷¤Ë¤è¤ëÀÅªË½¹Ô»ö·ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£¸·î13Æü¡¢»³Íü¸©¿È±äÄ®¤Î¥±¥¢¥Û¡¼¥à¤Ë¶Ð¤á¤ë¸øÌ³°÷¤ÎÃË¤¬¡¢ºòÇ¯£¹·î¡¢ÃÎ¿Í¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ëºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢¹ÃÉÜÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò£³Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃË¤ÏÃÎ¿Í¤Ç¤¢¤ë40Âå¤Î½÷À¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢²¼¼Ö¸å¤âÏ©¾å¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤È¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤Ï¼¹Ù¹¤«¤ÄÈÜÎô¤Ç°¼Á¡Ù¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò£³Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë£µ·î¤Ë¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¼é»³»Ô¿¦°÷¡ÊÄ¨²üÌÈ¿¦¤Ç¸½ºß¤Ï¸µ¿¦°÷¡Ë¤ÎÃË¤¬¡¢JRº·²åÌîÀþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡£ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡££¹·î16Æü¤ËµþÅÔÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢Ä¨Ìò£µÇ¯¤òµá·º¡£È½·è¤Ï10·î28Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
º£²ó¡¢ÈÄ¶¶¶èÌò½ê¤Î¹Ä°¹Êó²Ý¼ç»ö¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºäËÜ·ò¶èÄ¹¤Ï¶è¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢
¡Ò¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¶è¤Î¿¦°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¢¶èÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ÈÎÑÍý¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶èÀ¯¤òÍÂ¤«¤ëÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ó
¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
£¹·î29Æü¤Ë·Ù»¡½ð¤Î·úÊª¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ÁÇÁá¤¤Æ°¤¤Ç¿È¤ò¤«¤¬¤á¡¢Æ¬¤ò¾å²¼º¸±¦¤Ë·ã¤·¤¯Æ°¤«¤·»Ñ¤ò±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¤¤ÈÉ¬»à¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¸å²ù¤äÈ¿¾Ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£