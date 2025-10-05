白より黒より“ネイビー”！【GU】40・50代のシャレ見え♡「上品トップス」

落ち着きと上品さを兼ね備えたネイビー。黒より重た見えせず白より大人っぽく知的な印象で取り入れやすい、大人女性の魅力を引き立ててくれるカラーです。【GU（ジーユー）】には、今季トレンドのネイビートップスが充実のラインナップ。この秋冬に活躍してくれそうです。今回は、おしゃれ見えしそうな「上品トップス」をご紹介します。

ウエストリボンで差をつけるきれい見えトップス

【GU】「ペプラムニットプルオーバー by rokh + X」\2,990（税込）

ウエストリボンで差をつけるきれい見えトップス。裾部分にあしらわれたリボンがアクセントになり、さりげなく女性らしさを演出。シルエットにメリハリが出て、スタイルアップ効果も期待できそう。ネイビーの落ち着いた色合いが大人っぽく、きれいめからカジュアルまで幅広いコーデに活躍してくれます。

アーガイル柄でこなれる上品シックな着こなし

【GU】「パフニットアーガイルクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

落ち着いたネイビーをベースに、レトロ感漂うアーガイル柄をあしらったカーディガン。羽織るだけでクラシカルな雰囲気をまとえて、大人の余裕を感じさせるアイテムかも。上品なカラーリングが大人コーデに自然と馴染み、普段使いはもちろん、きれいめなシーンにもぴったり。秋冬の着こなしに取り入れたい、上品シックな一枚です。

編み地が季節感たっぷりな冬映えニットトップス

【GU】「ケーブルクルーネックニットプルオーバー」\2,990（税込）

編み地が季節感たっぷりの冬映えニットトップス。立体感のあるケーブル編みが表情豊かで、存在感を放ちます。深みのあるネイビーカラーは落ち着いた印象を与えつつ、顔まわりをすっきり見せてくれるのも嬉しいポイント。トレンドのネイビーカラーで、デイリーにもお出かけにも頼りになりそうです。

ゴールドボタンが映える上品な一枚

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

ゴールドボタンが華やかに映える、上品なネイビーカーディガン。深みのあるカラーにきらりと光るボタンがアクセントとなり、大人女性らしい落ち着きと華やぎを同時に演出してくれます。腰までの丈感でバランスよく着こなせて、スカートにもパンツにも合わせやすい。程よい厚みのある素材で、洗練された印象の着こなしを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka