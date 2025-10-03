超学生が、新曲「阿弥陀籤」のミュージックビデオを公開した。

「阿弥陀籤」は10月より放送開始のTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編のオープニング主題歌になっており、混沌とした世界の中で自分の正義と本能に従いながらも、運命に抗い生き抜こうとする姿を描いた一曲。

ミュージックビデオでは、超学生本人が初めてアクションシーンに挑戦。演出や編集にも細部までこだわっており、CGが施された迫力あるバトルシーンは、臨場感をより感じることができる。さらに楽曲が持つ世界観とリンクする印象的なシーンが随所に散りばめられているのも見どころとなっている。

「阿弥陀籤」のリリースを記念して、LINE MUSIC再生キャンペーンやXシェアキャンペーンも実施中。

また、超学生は2年8ヶ月ぶりとなる待望の2ndアルバム『アンフィテアトルム』を10月29日にリリースする。『アンフィテアトルム』は、これまでリリースされた人気楽曲に加え、「阿弥陀籤」を含む新曲6曲を収録。また、豪華なアーティスト陣を迎え、これまでにない深みと聴き応えを感じられる一枚に仕上がっており、交錯する多彩な感情をテーマに全11曲で構成された渾身のアルバムとなっている。

初回生産限定の封入特典には、すりガラス越しに超学生に好きなコメントを喋ってもらい録音できるというユニークなイベント「超学生のボイス録音会」への抽選申し込みシリアルナンバーが封入されている。

◆ ◆ ◆

◼︎超学生コメント

一年ぶりの実写ミュージックビデオ『阿弥陀籤』を、TVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編の放送開始に合わせて公開いたしました。

本楽曲は日々を闘い抜き、ときに手を取り合いながら何かを守ろうとする皆さんの叫びそのものです。レコーディングでは、キャラクターの心情に寄り添いつつ、画面の向こうにいる皆さんの無数の闘いにも想いを重ねて歌い収めました。

そしてその中でも本MVの主題は「自分自身との葛藤」です。 日々の生活というそれぞれの“闘技場”に向かう際の、小さな追い風になれば幸いです。

◆ ◆ ◆

「阿弥陀籤」

歌：超学生

作詞・作曲・編曲：辻村有記

配信日：2025年10月3日（金）

配信URL：https://lnk.to/chogakusei_amidakuji

2nd Album『アンフィテアトルム』

発売日：2025年10月29日（水）

特設サイト：https://chogakusei-pc.com/

購入：https://lnk.to/chogakusei_Anfiteatorumu_CD

◼︎初回限定盤（CD＋Blu-ray）

[価格]4,950円（税込）

[品番]PCCA-06428

[収録内容]

【CD】

永久アンフィテアトルへようこそ [ Lyrics, Music & Arrangement: 原口沙輔 ]阿弥陀籤 [ Lyrics, Music & Arrangement : 辻村有記 ]CLAPTRAP [ Lyrics, Music & Arrangement: zensen ]pa pa pa [ Lyrics, Music & Arrangement : 前田佑, 久保田真悟(Jazzin’park), 栗原暁(Jazzin’park) ]キラーチューナー [ Lyrics, Music & Arrangement : フロクロ ]CGS [ Lyrics & Music: 超学生, Arrangement: ESME MORI ]ファンデモーニカ [ Lyrics & Music: 弌誠, Arrangement: 9maBear, Ahhri ]Hazure [ Lyrics＆Music : 辻村有記, 山中拓也(THE ORAL CIGARETTES), Arrangement: 辻村有記 ]しゅきしゅきメイドマスカレイド [ Lyrics, Music & Arrangement : チバニャン ]レベチ [ Lyrics, Music & Arrangement: 宮守文学 ]アイラブインターネット [ Lyrics, Music & Arrangement : 超学生 ]

【Blu-ray】

・Making of「アンフィテアトルム」

・霊視芸人に超学生の自宅を視てもらおう

◼︎通常盤（CD ONLY）

[価格]3,300（税込）

[品番]PCCA-06429

[収録内容]

初回限定盤のCDと同内容

【購入特典】

・初回限定盤対象 早期予約特典：直筆サイン入り「ポストカード」

・初回生産限定封入特典：「超学生のボイス録音会」応募券

・販売店舗別オリジナル特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：スマホサイズステッカー

全国アニメイト(通販含む)：56mm缶バッジ＋クリアカード（54mm×86mm）

楽天ブックス：アクリルキーホルダー（5cm）

セブンネットショッピング：ラバーバンド（幅12mm×長さ190mm）

＜超学生 全国ホールワンマンツアー2025〜音欲の秋〜＞

8/31（日）福岡・福岡国際会議場メインホール 開場 16:45 / 開演 17:30

9/15（月祝）愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール 開場16:30 / 開演 17:30

9/20（土）宮城・トークネットホール仙台大ホール 開場16:30 / 開演 17:30

9/23（火祝）東京・J:COMホール八王子 開場16:30 / 開演 17:30

10/5（日）大阪・NHK大阪ホール 開場16:30 / 開演 17:30