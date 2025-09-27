¹â¶¶³¤¿Í¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î ¡È·ã¤ä¤»»Ñ¡É ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡ÄÍÂ¼²Í½ã¤È ¡È¥Ë¥¢¥ß¥¹¡É ¤â¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Ø¤ÎÊÉ
¡¡9·î25Æü¡¢¡ÖKing ¡õ Prince¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¥ó¥×¥ê¡Ë¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î ¡È¤ä¤»»Ñ¡É ¤Ë¿´ÇÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏÆ±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖETRO¡Ê¥¨¥È¥í¡Ë¡×¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤¤¤í¤ó¤Ê¹¥¤¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¡¢ETRO¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹ ¤É¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡Á¡Ä¡Õ¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥Ë¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¹â¶¶¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô³¤¿Í¤á¤Á¤ãÁé¤»¤¿¤è¤Í¡Ä¡©¤Þ¤ÀµÙ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Õ
¡ÔETRO³¤¿Í¤È¤«ºÇ¶á¤Î³¤¿Í¸«¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤¿¤è¤Í¡©¡Õ
¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¿¤è¤Í¡©¹õÈ±¤À¤«¤é¤½¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¡È·ã¤ä¤»¡É »Ñ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢´é¼þ¤ê¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î30Æü¤È31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤òµ¤¸¯¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¶á±Æ¼Ì¿¿¤¬»×¤ï¤ÌÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¤Ç¤¤´¤È¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤¬¥ß¥é¥Î¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸25Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤âInstagram¤Ç¥ß¥é¥Î¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥ß¥é¥Î¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ø¥×¥é¥À 2026Ç¯½Õ²Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¤ò´ÑÍ÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤ÈÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤Î¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢°ì»þ¤ÏÇË¶É¤â±½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯7·î¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤Ç¸òºÝ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç®°¦È¯³Ð»þÅÀ¤Ç¡¢2¿Í¤Ï3Ç¯¤Û¤É¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å·ëº§¤¹¤ë¤«Ãí»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡È¥Ë¥¢¥ß¥¹¡É ¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡¢STARTO¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1·î¤Ë¡ÖWEST.¡×¤Î¶Í»³¾È»Ë¡¢2·î¤Ë¡ÖSUPER EIGHT¡×¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûº§¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¹â¶¶¤¬ÍÂ¼¤È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶Í»³¤µ¤ó¤Ï36ºÐ¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¤µ¤ó¤â40ºÐ¤È¡¢·ëº§¤¹¤ëSTARTO¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï30Âå¸åÈ¾¤«¤é40Âå¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤À¤È¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿Hey! Say! JUMP¤ÎÍ²¬Âçµ®¤µ¤ó¤¬¡¢È¯É½Åö»þ33ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇÇ¯¾¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï26ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤«¤éÄÌ»»¤·¤Æ¤â20Âå¤Ç·ëº§¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¡ÈÇ¯Îð¤ÎÊÉ¡É ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥ó¥×¥ê¤Ï5·î¤«¤é7·î¤Ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¹â¶¶¤ÈÍÂ¼¤Î·èÃÇ¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£