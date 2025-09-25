この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【Felo vs 検索AI】マーケティングの観点から回答比較」にて、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、自身のチャンネルで今話題のAIツール「Felo」をピックアップ。リリースからわずか1ヶ月で登録者15万人急増という注目サービスを、Felo担当者・チャールズ氏をゲストに迎え「他AIとの違い」や「マーケター視点の活用法」について根掘り葉掘り質問した。



有馬氏はまず「Feloすごいですね。15万人って嘘じゃないですか？」と率直な驚きを示しつつ、“Feloは日本語で入力するだけで海外ソースも自動翻訳し検索できる点”を詳細にヒアリング。「他のChatGPT系AIだと日本語ソースだけが検索対象なのに、Feloは海外の英語論文や最新トレンドに直接アプローチできるのが強み」とチャールズ氏は説明した。



特にマーケターにとって価値の高いのが、検索結果をそのまま「マインドマップ表示」できたり、プレゼン資料（パワーポイント）として自動生成し時短できる点。有馬氏も「検索した情報を自動的にパワーポイント化できるAIは他にもあるけど、リサーチ～資料化まで1本で完結できるのは唯一無二」と太鼓判を押す。



話題は「無料・有料プランの違い」「法人向けエンタープライズ版」「検索回数・資料作成回数の制限」などFelo活用ノウハウにも及び、「マーケターや経営者、新規事業にも“海外発トレンド情報”を瞬時にチームで共有できるから、本当にリサーチ革命」と高評価。



一方で「どんなAIも“ハルシネーション（誤情報生成）”が課題だが、Feloはここに注力して改善中」とチャールズ氏が明かすと、有馬氏も「データの正確性は最重要なので、この姿勢は本当にユーザー思い」と共感を示した。



動画の最後は「私たちマーケターにとって特にリサーチの海外情報取得や情報整理の自動化は大きな魅力。パワポまで一発生成できて、資料化の時短も期待できる、最新のAIツールです」とまとめ、動画を締めくくった。