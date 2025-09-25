¼ÆÅÄÍý·Ã¡¢·Ù»¡¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤ÎÂÎÀ©¤Ç´Ñ·à¡¡µÒ¤«¤é¡ÖÍç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×ÄÌÊó¤â¡ÖÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢±£¤¹¤Î¤¬Èþ³Ø¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼ÆÅÄÍý·Ã¤¬£²£µÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¤Ç¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö·Ù»¡¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤Î¸·²üÂÖÀª¤Ç£³»þ´Ö´Ñ·à¡×¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¶Ã¤¯¥Ï¥é¥¤¥Á¤é¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î·àÃÄ¤ÏÍç¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÅÏÃ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£·Ù»¡¤¬²¿½½¿Í¡£¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢·º»ö¤ÎÊý¡¢·Ù´±¤ÎÊý¤¬ÉñÂæ´Ñ·à¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆÍÁ³¡¢·Ù»¡¤¬ÉñÂæ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï±£¤¹¤³¤È¤¬Èþ³Ø¤À¤«¤é¡£¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¸«¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ±£¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£¤½¤Î¤¿¤á·Ù»¡¤¬Íè¤Æ¤â¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÄÌ¾ïÄÌ¤êÉñÂæ¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏºÇ¸åÎó¡¢Èâ¤Î²£¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ´Ñ·à¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤â¤·¤âÉñÂæ¤Ç²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÂáÊá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£¡Ö½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Ç¤âºÇ¸å¤ÎÊý¡¢¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢µ×ËÜ¡Ê²íÈþ¡Ë¤¬¤¢¤Î¿ÍÃ£¤Î½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡©¥¤¥§¡¼¥¤¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡×¤ÈºÇ¸å¤Ï·Ù»¡¤âÉñÂæ¤òËþµÊ¡£¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¤â¡Ö¾Ð¤¤¤¬¾¡¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£