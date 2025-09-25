マーベル・コミックの大人気ヒーロー、ウルヴァリンの単独ゲーム『Marvel’s Wolverine』が、PlayStation®5で2026年秋に発売されることが正式に発表された。合わせて、血湧き立つようなゲームプレイトレーラーも公開されている。

人気タイトル『Marvel's Spider-Man』開発のInsomniacと、Marvel Games、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによる最新作。孤高のヒーロー、ウルヴァリンの激しい戦いを描く。演じるのは俳優のリアム・マッキンタイアだ。

アダマンチウムの爪を駆使した獰猛なアクションが炸裂。映像では流血描写も激しく、暴力的なプレイ体験となりそうだ。コミックでお馴染みのコスチュームも再現されている。X-MENの有名キャラクター、ミスティークやオメガ・レッド、さらにセンチネルのプロトタイプも登場している。

「『Marvel’s Wolverine』は、PS5向けにゼロから開発されたタイトルです。私たちが培ってきたスーパーヒーローゲームに関する知見と経験を活かし、ローガンと彼の代名詞であるアダマンチウムを駆使した力、つまり“爪”を独自の視点で表現しています」とでは紹介されている。

「私たちは、Insomniacならではのスピード感に満ちた、流れるような激しい戦闘、心を震わせるスリリングなアクションシーン、幅広いアクセシビリティ機能、そしてコミック界でも屈指の魅力を誇るウルヴァリンの本質に迫る物語を融合させ、かつてない“究極のウルヴァリン体験”をお届けすることを目指しています。ウルヴァリンという題材に挑むのは新たな試みですが、逆境に立ち向かうヒーローの姿を描き続ける私たちの信念は揺るぎません。ローガンの物語を皆さんとともに紡ぎながら、これまでのInsomniac作品からは想像できないほどダーク、そして苛烈なヒーロー像を描くことに、大きな期待を抱いています。」

『Marvel’s Wolverine』は、2026年秋にPS5にて発売予定。2026年春に更なる追加情報が発表されるという。

