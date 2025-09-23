一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会が、年間を代表するにふさわしいゲームタイトルを選考・表彰する『日本ゲーム大賞2025 年間作品部門 発表授賞式』が23日、東京・千代田区で行われ、『メタファー：リファンタジオ』が年間作品部門の大賞を獲得しました。

このゲーム作品は、ペルソナシリーズのクリエーターによる完全新作ファンタジーRPG。ユークロニア連合王国で起きた国王の暗殺を機に起こる王位争奪戦を中心に壮大なストーリーが展開され、全く新しい幻想世界、画期的な戦闘システム、宗教音楽を独自解釈した美しいサウンド。そして多様なキャラクターが織りなすドラマと圧倒的なプレイボリュームに支持が寄せられての受賞になりました。

授賞式には、東京ゲームショウ2025のオフィシャルサポーターで俳優の本郷奏多さん（34）、ピアニストのハラミちゃんが登壇。大賞を獲得した『メタファー：リファンタジオ』の製作チーム代表は、ハラミちゃんによるピアノ演奏で壇上に上がると、本郷さんからトロフィーを受け取りました。

■『日本ゲーム大賞』とは

今年で29回目の開催となる『日本ゲーム大賞』は年度を代表するゲーム作品を選出するもので、2024年4月1日から2025年5月31日の間にリリースされた作品を対象に選考が行われました。

【大賞】

メタファー：リファンタジオ

【ゲームデザイナーズ大賞】

INDIKA

【優秀賞】

ELDEN RING NIGHTREIGN

首都高バトル/TokyoXtremeRacer

真・三國無双 ORIGINS

都市伝説解体センター

ドラゴンクエストIII そして伝説へ…

HUNDRED LINE -最終防衛学園-

ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女

メタファー：リファンタジオ

モンスターハンターワイルズ

龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii

ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン

【ブレイクスルー賞】

Clair Obscur: Expedition 33

【ムーブメント賞】

Pokémon Trading Card Game Pocket

【特別賞】

PlayStation Store

【経済産業大臣賞】