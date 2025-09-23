ËÌ²¤3¹ñ¤ÇÌµ¿Íµ¡ÌÜ·â¡¡´ØÏ¢ÉÔÌÀ¡¢¶õ¹Á°ì»þÊÄº¿¤â
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯·Ù»¡¤Ï22ÆüÌë¡¢¼óÅÔ¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¶á¹Ù¤Î¶õ¹Á¼þÊÕ¾å¶õ¤ÇÂç·¿¤ÎÌµ¿Íµ¡2¡¢3µ¡¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¶õ¹Á¤¬°ì»þÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¼óÅÔ¥ª¥¹¥í¶á¹Ù¤Î¶õ¹Á¼þÊÕ¤ä¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÆîÉô¥Þ¥ë¥á¤Ç¤âÌµ¿Íµ¡¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ØÏ¢¤ÏÉÔÌÀ¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¤Ï23Æü¡¢¡Ö¿¼¹ï¤Ê¿¯Æþ¹Ô°Ù¤À¡×¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¡£¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ä¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¥í¥·¥¢Ìµ¿Íµ¡¤Ë¤è¤ëÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´°Á´¤ËÇÓ½ü¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï23Æü¡ÖËè²ó¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÈóÆñ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥í¥·¥¢¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë²¤½£½ô¹ñ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£