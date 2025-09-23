リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦の営み」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

「客間」「屋外」と答えた人も

調査は2025年3月17日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1472人、女性1528人）から有効回答を得ています。年代構成は、20代が155人、30代が541人、40代が963人、50代が1341人です。

まず、全回答者に「夫婦の営みはあるか」を聞いたところ、男性の48.51％、女性の42.08％が「はい（ある）」と回答。全体では、3000人中1357人（45.23％）が「夫婦の営みがある」と答えました。一方で「ない」と答えた人は全体の54.77％（1643人）に上っており、「夫婦の営みがない」人の方がやや多くなっています。

夫婦の営みが「ある」と回答した人（1357人）に「主にどこで夫婦の営みをしているか」を聞いた結果（複数回答）、最も多かった回答は「寝室」（1177人）でした。これは「ある」と回答した人の86.74％にあたります。次いで多かったのは「リビング」（207人）でした。

自宅外の場所では「ラブホテル」（114人）や「車」（28人）などの回答も、少数派ながら票を集めました。

なお、自由記述では「客間（36歳女性）」「いろいろ（49歳男性）」「書斎室（48歳女性）」「屋外（男性）」「外（40歳男性）」といった生々しい場所も寄せられたということです。

既婚者の皆さん、「夫婦の営み」はありますか？ それとも……？