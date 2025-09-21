マンション入り口から焼け焦げた臭いが立ち込めていた――。19日正午過ぎ、林家ペー（83）、パー子（77）の自宅マンションで発生した火災。「週刊文春」はその現場に、メディアとして初めて立ち入った。

【画像】あたりは一面黒焦げに…全焼した林家ペー・パー子さんの自宅（写真多数）

◇

「（部屋の中に入っても）構わないですけど。入れる状況なんで。今、偶然来たんだけどね。どうぞ、どうぞ」

21日午後3時過ぎ、「週刊文春」記者が火災現場を訪れると偶然、ペー・パー子の姿があり、ペーにこう促された。



全焼した自宅を案内する林家ペーさん、パー子さん ©文藝春秋

「中はもうすごいよ」あたりは一面黒焦げに

「中はもうすごいよ」（パー子）

夫妻を伴い3階にある3DKの室内に入ると、一面黒焦げだった。その様子をパー子が改めて呆然と見渡す。

仏壇の灯明に火を点けようとした

奥に入り、ペーが火元だった仏壇について説明する。

「 （目線の高さを指しながら）ここが仏様ですね。（仏壇が載っていた）ここの三段のタンスの隙間のスペースにチャッカマンが2本置いてある。（仏壇の上のほう指し）ここに差込のコードがあって、ここから火花が散ったっていうんだよね」

火災当時、ペーは師匠である林家三平の法事に行って留守だった。体調を崩して自宅にいたパー子が仏壇の灯明(とうみょう)に点火しようとしたところ、火が点かず、別のチャッカマンで火をつけようとした際に、脇にあった三平の写真に火がつき燃え広がった――と当初は報じられた。

「それが昨日、消防署の人に聞いたら、（チャッカマンによる）『引火』ではなく、『漏電』か『ショート』だって言うんだよね。それで火花が散ったっていうのが赤羽消防署さんの意見なんですけどね」（ペー）

「パァーッと上から火花が散った」

ペーによれば「三平師匠の写真は仏壇の枠の外にあった」という。

「油に水が入ると火花が飛び散るじゃないですか。ああいう感じでパァーッと上から火花が散ったんですよ」（パー子）

ペーは襟にピンクの猫の柄があしらわれた白シャツにピンクのパンツ姿。パー子は薄ピンクのバスキャップを被り、ピンクのスーツ上下にピンクのTシャツを着ている。

「これ、着の身着のままなんですよ。三平の法事から三日間、同じのを着ている。（パー子を指し）実はこの人ね、つい今まで着の身着のままでパジャマだったんですよ。頭もそのままです」（ペー）

「何も着るものがないんでね。衣装がたくさんあったんですけど」（パー子）

クローゼットの中にピンクの衣装

そうして二人は自宅の中で燃え残ったものを捜索する。クローゼット内にピンクの舞台衣装が数着残っているのが見えた。

ペーは、クローゼット内の衣装を手で探りながら、「ああ、けっこうこの辺はまだ、大丈夫かな」と呟く。

この日、ペーはこの後、浅草演芸ホールでの寄席の初日の公演を控えていた。

「（火災後）きれいなのだけ（焼け残った衣装を）チョイスして持っていったんです。お兄ちゃん（パー子のペーに対する呼び名）、ね。シミはついてますけどなんとか着られるのが8枚か10枚ぐらいあって、それを洗って、今、乾かしています」（パー子）

「コインランドリーで4000円かけて洗いました」（ペー）

部屋の捜索は続く。

ペーは棚の上にある黒く煤けたファイルに手をかけると、こう説明する。

「ここに名刺があるけど、僕は名刺を集めるのが趣味だから。だいたい200枚あるんだよね」

風呂敷包みのなかから何かを見つけたようだ。

「ちょっと見て。え、これ、ウソ！？ 三平の袴ですよ。三平はお弟子さんが多いけど、三平からね、この袴をもらったのは、僕と（林家）こん平だけなんですよ。いやあ、今日、こんなかたちでね」

燃え尽きた自宅、４匹の猫が…

火災ではパー子を含め三人が軽い怪我をしたが、死者は出なかった。だが実は、それとは別に、尊い命が失われていた。燃え尽きた自宅には4匹の猫が残り、そのまま死亡したのだ。

――すべて燃えているところで聞きにくいのですが、猫はどうなったのですか？

記者がこう聞くと、ペーが少し声を詰まらせながらこう答えた。

「それがね、実はそうなんですよ。私は法事中で、『パー子さんの部屋が火事だ』っていわれて、最初に心配だったのは、周りの人の死者やけが人だったけど、次の瞬間に『猫ちゃんどうかな』って。一人（匹）は玄関のところにいたみたい。昨日、夜中にきて四人（匹）の遺体を取りに来たら、消防の人に集めていただいて、バケツの中に一緒にいました。思い返してみれば、当日は法事でしたが『チャン（猫のうちの一人）、これから出掛けるんだからね』と言ったのが最後でした」

猫たちが大好きだったという「チュール」が、水浸しの棚に残っていた。

◇◇◇

取材の様子の動画は「週刊文春 電子版」で公開しています。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）