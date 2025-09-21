元TOKIOの松岡昌宏が、9月17日に自身のYouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」を約3カ月ぶりに更新した。

6月に明らかになった国分太一の複数のコンプライアンス違反による芸能活動の無期限休止、その後のTOKIO電撃解散など一連の騒動後、初めての更新のため注目が集まったが、あるやりとりが波紋を呼んでいる。

「松岡さんは豊洲の食堂でお酒と食事を楽しみながら、スタッフらとトーク。松岡さんが《逆にこの3カ月で気になったこととかあれば》と振り、スタッフの1人から《（国分）太一さんとお会いしたんですか？》と問われると《まだ会っていない》《これから会う》と話しました。松岡さんは《こんなこと言ったらお叱りを受けるかもしれないけど、正直これっぽっちも頭にきていない》とコメントしたのです」（スポーツ紙記者）

松岡は、国分のコンプライアンス違反の内容についても《何かがあったんでしょ。それは聞かされていないけど》と他人行儀な振る舞いだった。

「松岡さんは《頭に来ていた方が楽》とも話していました。2018年に山口達也さんが酒に酔った状態で未成年女性に強制わいせつをはたらいたスキャンダルが明るみに出ると、松岡さんはメンバーがそろった会見で涙を浮かべながら山口さんを強く批判していました。今回の国分さんへの対応は真逆に近いものですが、動画内では《歳取ったのもあるんだろうな。そんなこともあるだろうよ》とあっけらかんとした様子だったのです」（前出・スポーツ紙記者）

これにはX上でツッコミの声が相次いでいる。

《山口の時との差がエグいな》

《仮に会っていたとしても立場上そう言うしか無いでしょう》

《松岡昌宏は国分太一とは長年一緒にやって来た仲間で､太一の性癖は以前から知っていて､やって来て世間で騒がれているほど松岡昌宏は軽くしか感じてないよ》

こうした声が聞かれる理由を芸能プロ関係者が語る。

「松岡さんにとって国分さんは2歳年上であり、旧ジャニーズ事務所内の序列では先輩にあたります。そのため、テレビなどでも『国分さん』と敬語で呼びかける姿が映っており、その分2人の間に距離があるように見えて“不仲説”も取り沙汰されました。今回も先輩を立てた形なのでしょうが、事務所のいびつな上下関係が浮き彫りになったかもしれません。いらぬ憶測を呼ばないためにも、やはり国分さんはいったいどんなコンプライアンス違反をしたのか説明したほうがいいのではないでしょうか」

単なる擁護だとは思いたくないが……。