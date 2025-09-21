普段はとっても可愛らしい猫さん。しかし、スタンドライトの灯りに照らされた姿が「超絶怖いです」と思わず息をのむ人が続出しています。この投稿は記事執筆時点で5.8万回以上表示され、大反響となっています。

【写真：『ライトに照らされていた猫』→顔を見たら……】

ライトひとつで…恐怖！？

Xアカウント「とっとこﾓﾆｬ太郎（@monet___1213）」に投稿されたのは、スタンドライトの灯りを全身に浴びた『モネ』くんの様子です。この日、スタンドライトのすぐ後ろの台の上に座っていたというモネくん。

きっとモネくん自身は本当にただ座っていただけ…普段なら「ちょこんと座っていた」などの可愛い表現ができたことでしょう。ですがライトに照らされたことでとんでもない姿に…。

威厳ある姿ともいえる

モネくんはキジトラ模様ですが、スタンドライトの灯りを浴びて毛色は金色に。そしてライトは、人に例えるなら懐中電灯を顔の下に当てて驚かせる照らし方だったそう…。

この姿を見て、飼い主さんは「ちょっとこわいです」とコメント。光を浴び、さらにじっと前を見据える真剣な眼差しは、もはや猫とは思えぬ神々しさを感じさせるオーラを放っていたとか。

普段はおちゃめで可愛い男の子

神秘的だけどちょっと怖い姿を見せたモネくんですが、普段は食いしん坊でとっても可愛い表情をする男の子。「たまには飼い主さんを驚かせても良いかも…！？」と思ったのかもしれませんね！

投稿には、「神々しさ満点ですね」「神」「こわっ」「夜中なら間違いなく声が出る」などのコメントが寄せられると共に、3,700件を超えるいいねを獲得するなど、大きな関心を集めています。

この他にも、Xアカウント「とっとこﾓﾆｬ太郎（@monet___1213）」には、可愛らしいモネくんの日々の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「とっとこﾓﾆｬ太郎（@monet___1213）」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。