英国伝統のうなぎ料理は“水槽の味”？日本にはない「ゼリー寄せ」の衝撃

日本でうなぎといえば、甘いタレをつけて香ばしく焼き上げた「蒲焼き」が定番のスタイル。白焼きなどもあるにはありますが、うなぎといえばやっぱり蒲焼き。「うなぎ」と「蒲焼き」はニコイチのイメージがあります。

しかしそれはあくまで日本の話。欧州の中でもイギリスに目を向けると、日本ではほぼ間違いなく見かけることのない「ゼリー寄せ」というスタイルで食べられているようで……。

■ 出張先で食べた、イギリスの伝統料理「うなぎのゼリー寄せ」

このほど古生物学者の相場大佑さんがXに投稿したのは、イギリスの伝統料理「うなぎのゼリー寄せ」の画像。

ぷるぷるとした透明のゼリーに、皮付きの鰻の身が包まれ、その上に香味野菜が添えられています。日本で目にする蒲焼きの逆をつくかのような、爽やかな見た目の料理です。

何も知らずにこの料理を目にしたら「さっぱりとした味なのかな？」と思ってしまいますが、相場さんによれば「夏休み明けの教室の水槽」のような味とのこと。夏休み明けの、教室の、水槽……？

鼻の奥に蘇ってくるのは、水槽にいる生き物と、加工された餌の臭いが混じり合った生臭さ。思わず顔を背けるほどの悪臭ではないですが、あまり長時間嗅いでいたくはない臭い。

あれが口いっぱいに広がる……？

相場さんがこの料理を口にしたのは、出張先のロンドン。同行者と「不味いらしい」と度々話題にしていたため、「実際に確かめないといけない」という気になり、食べてみたそうです。

味は先ほども述べた通り生臭さが強く、加えて「思ったよりしょっぱかった」と相場さん。そして塩味以外の味があまりなく、それがうなぎの生臭さを際立たせていたそうです。

■ 「美味しかった？」店員から感想を求められ、正直に答えると……

そして写真を眺めていて筆者が個人的に一番気になったのは「うなぎとゼリーが調和するのか？」ということ。

うなぎといえば身のふっくらとした柔らかさがひとつの魅力。それがゼリーのどろっとした食感にあうのかどうか。

味が駄目ならせめて食感だけでもマッチしていてくれ……そんな気持ちで相場さんに詳細をうかがってみると「小骨が邪魔でふっくら感などありませんでした」との答えが。さらに「うなぎの良さを全て台無しにしてる感がありました」とばっさり。

同じ皿をシェアしていた相場さんの同行者はこの料理について「川魚の調理法で一番やっちゃいけないやつ」と表現していたそう。

予想していた通りのクセ強な味に参っていた相場さんと同行者。そこへレストランの店員から「美味しかったか？」との質問が。

筆者なら愛想笑いで「イ、イエス」と言ってしまうところですが、相場さんたちは「好きになれない」と正直に回答。

すると店員は「私も」と返してきたとのことです。

