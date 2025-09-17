５度目のW杯出場を目ざす39歳「順調に仕上がってきてるな」。Jトップのデータを記録。本田圭佑は「流石」と感心「まだまだいけるやろ」
９月12日に39歳を迎えた長友佑都は、その３日後のJ１第29節・東京ヴェルディ戦でフル出場。注目の東京ダービーで、FC東京の背番号５は攻守両面で躍動し、１−０の勝利に貢献した。
特筆すべきは、その驚異的なスタミナだ。長友は自身のXで、29節のスプリント回数を集計したデータを引用し、力こぶしと炎の絵文字を添え、「順調に仕上がってきてるな」と綴る。チームメイトのマルコス・ギリェルメと並び、長友はリーグトップの22回をマークした。
この投稿に、かつて日本代表で共闘した本田圭佑が「流石 ただまだまだいけるやろ」と反応。長友は「君のパスが恋しい」と応じる。
東京V戦の試合後、「自分のパフォーマンスについてはまだ満足できるレベルではありません。もっと圧倒しないと」と貪欲な姿勢を示した長友。着々と準備を進めている。来夏には自身５度目のワールドカップ出場を目ざす男は、「自分がレギュラーとして、完全な戦力としてワールドカップの優勝メンバーになる」と鼻息が荒い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
