ファミリーマート（東京都港区）が、紅はるかや紅あずま、鳴門金時といった旬の芋を使用したスイーツ、パン、ドリンク、菓子など全18種類を展開するキャンペーン「ファミマのお芋掘り」を9月16日から開催しています。同キャンペーンは、2021年から毎年実施し、2025年で5回目。今回のキャンペーンで初登場した「掘って発見！スイートポテト」「ロールケーキみたいなスイートポテト」「芋けんぴチョコ」の3品を、オトナンサー編集部のスタッフが実食してみました。

「掘って発見！スイートポテト」は、ファミリーマート初の”体験型スイーツ”です。土に見立てたココアスポンジとクランチに、ミニサイズのスイートポテトが4つ隠れているという商品で、1つだけスイートポテトの色が違い、色違いを見つけられるかドキドキしながら食べることができます。一口食べると、芋の甘さが口いっぱいに広がり、楽しみながら秋の味覚もしっかりと感じることができました。価格は368円（以下、税込み）。

「ロールケーキみたいなスイートポテト」は、紅はるかの芋あんとホイップクリームを、スイートポテトの生地でロールケーキのように包み込んだスイーツです。紅はるかのねっとりとした食感と濃厚な味が強く感じられ、「ロールケーキの見た目なのにスイートポテトの味がする！？」と、驚いてしまう見た目と味わいになっています。中のホイップクリームはかなり甘いため、甘い物が好きな人におすすめ。価格は298円。

「芋けんぴチョコ」は、サツマイモを芋けんぴに仕上げ、まろやかなチョコレートでコーティングした商品です。ザクザク食感で硬い芋けんぴの甘さと、チョコの甘さの両方が味わえます。ほのかにしょっぱさも感じられるため、甘じょっぱくクセになる一品となっています。価格は257円。

その他、「紅はるかのスイートポテト」（285円）、「ロールケーキみたいなスイートポテト」（298円）、「はちみつすいーとぽてと」（190円）、「おいものマドレーヌ〜芋あん入り〜」（180円）、「芋けんぴチョコ」（257円）、「生フランスパン（おいも＆マーガリン）」（168円）、「焼きいもバターシェイク」（360円）、「紫いもと紅はるかのモンブランアイス」（268円）も初登場。

さらに、「スイートポテトタルトデニッシュ」（170円）、「鳴門金時ラテ」（288円）、「ピザサンド さつまいもチーズ（紅はるか）」（330円）、「スイートポテト＆ホイップサンド」（375円）、「紅はるかのおいもチップス」（213円）、「紅はるかの焼き芋」（338円）、「たべる牧場紅いも」（298円）、「おいものパウンドケーキ」（180円）、「スイートポテト蒸しケーキ4個入」（190円）もラインアップされています。

いずれも全国のファミリーマートで販売中です。