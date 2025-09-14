¡ÚÆ¬Ê¸»úD¡Û¥Ï¥Á¥í¥¯¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÏÓ»þ·×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥å¡¼¥ºÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢860ËÜ¸ÂÄê ¼ç¿Í¸ø¡ÖÆ£¸¶Âó³¤¡×¤Î°¦¼Ö¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÏÓ»þ·×¤Î¸ÂÄêÀ©ºî¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬¡¢9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥¹¥Ë¥À¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¼õÉÕ³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÏÓ»þ·×¤È¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤Ï¡¢Æ¦Éå²°¤ÎÆ£¸¶Âó³¤¤¬°¦¼Ö¤Î¥Ï¥Á¥í¥¯¡ÊAE86¡Ë¤ÇÆ½Æ»¤òÁö¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁö¤ê²°¤È¤Î·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤·¤²¤Î½¨°ì¤Ë¤è¤ëÁö¤ê²°Ì¡²èºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡¢OVA¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥Ë¥á¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥È¤ÎBGM¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØÆ¬Ê¸»úD¡ÙÏ¢ºÜ³«»Ï30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¡ÖÆ£¸¶Âó³¤¡×¤Î°¦¼Ö¡Ö¥È¥è¥¿¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥È¥ì¥Î¡ÊAE86·¿¡Ë¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿1Ëü1000²óÅ¾¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÏÓ»þ·×¤ò¡¢Á´À¤³¦¸ÂÄê¿ôÎÌ860ËÜ¸ÂÄê¤ÇÀ©ºî¡£
ËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¡¦¥¦¥Î¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¡¼¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿ËÜÂÎ¤ä¥Ù¥ë¥È¡¢Î¢³¸¤Ë¤Ï30¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤ò¹ï°õ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆ£¸¶Âó³¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª7¿Í¤Î°¦¼Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Á´7¼ïÎà¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤â¼Â»Ü¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤È°¦¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
º£²óÈÎÇä¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆ¬Ê¸»úD 30th Anniversary 2Days¡×¡ÊÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¡Ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÎHC GALLERY¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¥¹¥Ë¥À¥ó¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤Ó ¡¢HC GALLERY¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
