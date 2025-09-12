¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡×¤Î¡í¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¡í³«ºÅ·èÄê¡£¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡×¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°ÇäÉ¬»ê¤À¤«¤éµÞ¤²¡Á¡ª
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ï¡¢2025Ç¯9·î24Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡×¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢9·î12Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¤â¤é¤¨¤ë
¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡×¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊM¡Ë³Æ¾¦ÉÊ¤¬¡¢À©¸Â»þ´Ö45Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë"¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê"¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢3¾¦ÉÊ¤È¤â¼«Í³¤Ë¤ª¤«¤ï¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤ß¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»²²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼T¥·¥ã¥Ä¡Ê1Ëç¡Ë¡¢¸ÂÄê¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1Ëç¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1Ëç¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¤Ï9·î24Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¡£³ÆÆü14»þ30Ê¬¡Á¡¢16»þ¡Á¡¢17»þ30Ê¬¡Á¡¢19»þ¡Á¤Ë¡¢³Æ²ó¿Í¿ô¸ÂÄê¡Ê6¡Á8¿Í¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¤Ï3900±ß¡£»öÁ°¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£4Ëç¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¥¹¥é¥¤¥¹4Ëç¤ò½Å¤Í¤¿Ä¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¡Ö¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡×¤Ë¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¿ÉÌ£¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î»ÝÌ£¤ÈÆ¦ÈÄ¾ß¤Î±£¤·Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡ÖÆÃÀ½¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥½¡¼¥¹¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤Ç¡¢»Ý¤µ¤È¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÃ±ÉÊ²Á³Ê¤Ï2090±ß¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê£Í¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï2390±ß¡£
³Æ²ó¤Ç¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´°¿©¤·¤¿¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¡¢26Ç¯1·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Ø¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢45Ê¬´Ö¤Ç¡Ø¥Ç¥é¥Þ¥¥· ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù11¸Ä´°¿©¤¬ºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡×¤Î¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢²¼µ¤Î50Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í¥µ¥ó¥Ô¥¢¥¶Å¹¡¿ÂÓ¹Å¹
¡ÚµÜ¾ë¡Û
ÀçÂæ±ØÁ°Å¹
¡ÚÅìµþ¡Û
¤ªÃã¤Î¿å¥µ¥ó¥¯¥ì¡¼¥ëÅ¹¡¿³÷ÅÄ±ØÅì¸ýÅ¹¡¿ÂçÄÍ±ØÆî¸ýÅ¹¡¿ÀõÁð¶¶Åì¸ý±ØÁ°Å¹¡¿ÅÔÎ©Âç³Ø±ØÁ°Å¹¡¿ÀÖºä¸«ÉíÅ¹¡¿ÀÄÊª²£Ãú±ØÁ°Å¹¡¿²¼ËÌÂô±ØÆî¸ýÅ¹¡¿¥¥Æ¥é¥¿¥¦¥óÄ´ÉÛÅ¹¡¿¹ñÊ¬»û±ØÆî¸ýÅ¹¡¿À¾È¬²¦»ÒÅ¹
¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û
°æÅÚ¥öÃ«±ØÁ°Å¹¡¿¤½¤è¤é²£ÉÍ¹âÅÄÅ¹¡¿¥»¥ó¥¿¡¼ËÌ±ØÁ°Å¹¡¿Àîºê¥¼¥í¥²¡¼¥ÈÅ¹¡¿Luz¾ÅÆîÄÔÆ²Å¹¡¿²£¿Ü²ìÃæ±ûÅ¹
¡Úºë¶Ì¡Û
ÂçµÜÀ¾¸ýÅ¹¡¿±ºÏÂÃçÄ®Å¹¡¿ËÌ±ºÏÂ±ØÁ°Å¹¡¿ÅìÉðÄ«²âÅ¹¡¿½ÕÆüÉô±ØÁ°Å¹¡¿¤½¤è¤éÆþÁ¾±ØÁ°Å¹
¡ÚÀéÍÕ¡Û
Á¥¶¶Å¹¡¿±º°Â±ØÁ°Å¹¡¿ÇðÇßÎÓÆ²¥Ó¥ëÅ¹¡¿ÄÅÅÄ¾Â±ØÆî¸ýÅ¹¡¿¥Ú¥ê¥¨°ðÌÓ³¤´ßÅ¹¡¿¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÈ¬ÀéÂåÎÐ¤¬µÖÅ¹¡¿¥æ¡¼¥«¥ê¤¬µÖÅ¹
¡Ú°ñ¾ë¡Û
¥È¥Ê¥ê¥¨¥¯¥ì¥ª¤Ä¤¯¤ÐÅ¹
¡Ú·²ÇÏ¡Û
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂÀÅÄÅ¹
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
¥¢¥Ô¥¿ÀéÂåÅÄ¶¶Å¹¡¿º£ÃÓÅ¹¡¿¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀé¼ïÅ¹¡¿¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó²¬ºêÈþ¹çÅ¹
¡ÚÂçºå¡Û
Á¥¾ìÆîµ×Êõ»ûÅ¹¡¿Ã«Ä®»ÍÃúÌÜ±ØÁ°Å¹¡¿ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡¿¥Õ¥ì¥¹¥Ý°¤ÇÈºÂÅ¹¡¿¤½¤è¤éÄ¹¸¶±ØÁ°Å¹¡ÚÊ¼¸Ë¡Û
»°µÜ¤¤¤¯¤¿¥í¡¼¥ÉÅ¹¡¿ºåµÞ°ËÃ°Å¹¡¿¥¢¥¹¥ÆÀîÀ¾Å¹¡¿É±Ï©Âç¼êÁ°ÄÌ¤êÅ¹
¡Ú¼¢²ì¡Û
¥Ö¥é¥ó¥ÁÂçÄÅµþÅ¹
¡ÚÆàÎÉ¡Û
¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÉÙÍºÆîÅ¹
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô