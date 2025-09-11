ソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）の両片想いがすれ違う。映画『（LOVE SONG）』場面写真解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）より、両片想いがすれ違う切なすぎる場面写真が解禁された。

■運命の再会をきっかけに、ずっと胸に秘めていた想いが動き出す

幼馴染で同じ大学に通い、ずっと一緒に過ごしてきたソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）。親友であるはずのカイに特別な想いを抱いてしまった気持ちは胸の奥にしまい、あくまで親友として接するソウタだったが、ある日突然、カイはソウタの前から忽然と姿を消してしまう。結局「好きだ」と言えずに終わってしまったソウタの初恋…。あの頃、カイが歌っていた“未完成の曲”――。切なくもどこか悲しげなメロディは、今もソウタの心の奥で繰り返し鳴り響いていた。

それから時が経ち、仕事でバンコク勤務となったソウタは、運命の糸に引き寄せられるようにカイと奇跡の再会を果たす。カイはバンコクでカメラマンとして活動しながら、タイのバンド仲間たちとともに、変わらず音楽活動を続けていた。離れ離れだった時間を取り戻すかのように、時間を共有していくふたり。バンコクで新しい思い出が増えるたびに、ふたりの距離は一気に近づいていく。そして、ソウタは、カイのことが好きだと改めて気付くーー。

カイが「想っている人のために書いた」と言い、聴かせてくれたあの未完成の曲。その曲の録音を聴きながら、ソウタの中にカイと共に過ごした学生時代の想い出が蘇る。自分の気持ちにちゃんと向き合えず、想いを伝えられないまま、突然いなくなってしまったカイ。あの曲は誰へ向けて書いた曲なのか、完成したことすらも分からないまま。初めて聴いた時から、ずっと胸に刻み込まれているあのメロディが、よりいっそう、ソウタの中で強く鳴り響くーー。

ある日、仕事の帰り、通訳のルークから、カイが次のライブで、大学時代に作ったその特別な曲を初めて披露することを聞く。ソウタは心のどこかで何かを期待していた自分がいたことに気付く…。そして、カイがいままでずっと完成させることができなかったその特別な曲は、“きっと叶うことのない愛を歌った曲”であり、心から愛する人のために書いた曲だったことが明かされる。悲しみながらもやっと完成させたその曲を、カイはライブで披露することを決意する。

時が経った今も、消えることのなかったソウタとカイのお互いへの想い。だが、お互いにあと一歩が踏み出せないまま。果たして、ふたりの両片想いの恋の行方はーー。

■ふたりの切なすぎる表情を収めた数々の場面写真

このたび解禁されたのは、ふたりの両片想いがすれ違う、切なさ溢れる場面写真。

眠っているカイの横顔をソウタが隣で見つめる印象的なカットでは、どこか悲しげな表情を見せるソウタから、好きなのに伝えられない、そんな想いが伝わってくる切なさが溢れるシーンとなっている。

また、ソウタの想いを知る職場の先輩・ジン（及川光博）がカイの歌を聴きながら号泣するソウタに優しく寄り添う姿や、街中で見つけたカイのポスターを見て想いを巡らすソウタの姿、さらに、ソウタを見送るカイの切ない表情が印象的なシーンなどもあわせて解禁。

心に秘めた気持ちを言えないために、すれ違ってしまうふたりの表情を捉えたシーンの数々。劇中で描かれる両片想いのふたりの初恋は、いったい、どんな展開を見せるのか。物語への期待がよりいっそう高まる。

■映画情報

『（LOVE SONG）』

10月31日（金）全国ロードショー

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子

ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太

夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー

脚本：吉野主 阿久根知昭

主題歌：Omoinotake「Gravity」

制作幹事・配給：KADOKAWA

(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

