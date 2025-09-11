『アメトーーク！』“粗品大好き芸人”集結！粗品が「大好きで尊敬している先輩」も登場

9月11日（木）の『アメトーーク！』では、「粗品大好き芸人」が放送される。

番組には、粗品（霜降り明星）を慕う後輩たちが集結。「粗品さんを好きなのは、この人数がMAXです（笑）！」と断言するシモリュウ、大東翔生（ダブルヒガシ）、熊元プロレス（紅しょうが）、青空（からし蓮根）、フースーヤ、どんぐりたけしが、粗品の意外な素顔や知られざるエピソードを暴露する。

「粗品ヒストリー!!」では、中学3年生で『M-1グランプリ』＆高校1年生で『R-1グランプリ』初出場から始まった粗品の芸人人生をプレーバック。

19歳で出演した『オールザッツ漫才2012』では、史上最年少で優勝。翌年の霜降り明星結成を前にした相方・せいやへの想いを込めたコメントなど、貴重な映像を公開する。

MC側ゲストの奥田修二（ガクテンソク）を「大好きで尊敬している先輩」と語る粗品が、伸び悩んでいた時期に奥田に相談したことも明らかに。

そして24歳で『アメトーーク！』初出演を果たして以降、体当たり企画でも笑いをかっさらう粗品の「アメトーーク！名場面」も公開する。

すると当時の粗品の奮闘に、奥田は「かわいげがスゴイですね（笑）」としみじみ。

さらに、25歳で『M-1』＆26歳で『R-1』優勝を果たした粗品が当時を振り返る一方、大東はその結果を待っている空き時間に呼び出された際のエピソードを披露して…。

また、『R-1』優勝後に始まった宮迫博之とのバトルをはじめ、あのとの熱愛疑惑についても直撃。

すると、「最近あのちゃんと仲が良い」という熊プロが、2人のマル秘エピソードをぶっちゃける。

ほか、近い後輩だからこそ知る裏話も大暴露。粗品と“ギャンブル四兄弟”を名乗るシモリュウ＆大東は、嫉妬深い粗品の“恐怖の掟”や、楽屋でピリついた瞬間をぶちまける。

しかし、その一方で涙もろい粗品を号泣させたサプライズエピソードも明かして…。

そして番組ラストには、打ち合わせ中に後輩芸人たちが語った粗品への感謝の気持ちを大公開。はたして、そのVTRを見た粗品は？