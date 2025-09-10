º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤â¡ÖºÇ¤â´üÂÔ¤Ï¤º¤ì¤ÎÅê¼ê¡¦Èà¤ÎÏÃ¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¡×¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÜ²»
¡Úº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â±¦ÏÓ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏºÇ¤â´üÂÔ³°¤ì¤ÎÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ä¤Æ¡Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎºÊÀâ¡É¤âÉâ¾å¤·¤¿¡¢¥¸¥ã¡¼¥¹±üÍÍ²ñ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿Æü·ÏÈþ¿ÍºÊ
¡¡9·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤éº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ø¤Î¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤È±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¹âÂ®¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï2.10¡£¤µ¤é¤Ë23ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢20µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é8»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿Èà¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï4.72¤Ç¡¢2¤«·î¤â·Ð¤¿¤º¤Ë±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ò¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£8·îÃæ½Ü¤ÎÉüµ¢¸å¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ï4»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨7.07¤ÈÄãÌÂ¡£
¡¡¤½¤ÎÅÙ¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬·«¤êÊÖ¤·È¯¿®¤¹¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î¸½¾õ¤Ë¡¢µ»ö¤ò¼¹É®¤·¤¿¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ùµ¼Ô¤Î¾¯¡¹¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢9·î10Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢
¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥¦¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£µåÂ®¤ÈÀ©µåÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£²æ¡¹¤Ïº£¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¡¦À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Ï¤ï¤º¤«1¥²¡¼¥àº¹¡¡¡Ê9·î9Æü»þÅÀ¡Ë¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë1¥²¡¼¥à¤âÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤¤¤¯¤é¡ÈÌÄÊªÆþ¤ê¡É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥ë¡¼¥¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÉÔ°ÂÄê¤ÊÅêµå¤Ë½ª»Ï¤¹¤ëº´¡¹ÌÚ¤ò»Ø´ø´±¤â¡ÈÆÃÊÌ°·¤¤¡É¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â³«ËëÁ°¤ÎMLB¡Ö¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢ºÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¼ã¤±¦ÏÓ¤À¤±¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÏÏ¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ°¸þ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓSNS¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà¤Î¸½¾õ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤À
¡¡ËÁÆ¬µ»ö¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¸ø¼°faceboook¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÈà¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤Ï¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¤è¤ê·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤ËÈà¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Õ
¡Ô¡Ê¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Î¡Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¡Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡ÊÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Õ
¡Ô¤³¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤À¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤±¡Õ
¡Ô»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£Èà¤ÎÉüµ¢¤òµÞ¤¬¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Õ
¡Ô¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤«¤éÈà¤¬ÂçÀ®¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï·¯¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Õ