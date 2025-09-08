この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

阪神タイガースが9月7日、2年ぶりにセ・リーグ優勝を果たした。

阪神梅田本店（大阪市北区）では、仕事を終えた従業員がテレビ中継を見守り、優勝が決まった瞬間、大きな歓声が上がった。

同店では9月8日～14日、優勝記念セールを開催する。また、リーグ優勝記念ロゴ入りの球団オリジナルグッズを、9月17日から特設会場で販売する予定。

