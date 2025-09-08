この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

阪神タイガースがリーグ優勝 阪神梅田本店で歓喜、8日から優勝記念セール

阪神タイガースが9月7日、2年ぶりにセ・リーグ優勝を果たした。



阪神梅田本店（大阪市北区）では、仕事を終えた従業員がテレビ中継を見守り、優勝が決まった瞬間、大きな歓声が上がった。



同店では9月8日～14日、優勝記念セールを開催する。また、リーグ優勝記念ロゴ入りの球団オリジナルグッズを、9月17日から特設会場で販売する予定。