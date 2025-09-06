この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が公開した動画に、施工管理の派遣会社をわずか5ヶ月で退職した25卒のYUIさん（21）が出演。建築士を目指していたはずが、なぜ畑違いの道を選び、早期退職に至ったのか。その衝撃的な経緯を語った。

YUIさんは専門学校で建築を学び、2級建築士の資格も取得。しかし、資格取得後に「燃え尽き症候群」に陥り、「全てに対してやる気がなくなってしまった」と明かす。就職活動が面倒になったYUIさんは、安易にも就活エージェントにすべてを委ねるという選択をしてしまう。「なんも考えずにエージェントさんに任せちゃいまして」と語る彼に紹介されたのが、施工管理の派遣会社だった。

大阪から上京し、社会人生活をスタートさせたYUIさん。しかし、入社後3ヶ月間は派遣先が決まらず、研修と自宅待機の日々が続いたという。驚くべきことに、その間の給料は満額支給されていたため、「なんかも最高や！給料貰えるし」と楽観的に過ごしていたと振り返る。だが、盆休みに実家へ帰省した際、ふと我に返り「あれこれ俺、詰んでない？」と自身の状況にようやく気づいたそうだ。

盆明け、ついに派遣先が決まり現場へ向かったYUIさんだったが、わずか1日の勤務で「そこで燃え尽きまして」と告白。その後、原因不明の頭痛と熱に1週間悩まされ、「これ、退職せな治らんわ」と退職を決意。会社に退職の相談をすると「あー退職でしょ？」とあっさり受け入れられ、彼の社会人生活は幕を閉じた。

「面倒くさがりで、怠惰な俺が東京に出たら変わるかなと」いう淡い期待も打ち砕かれたYUIさん。彼の体験談は、安易な就職活動が招くリアルな結末を物語っている。

YouTubeの動画内容

05:27

「自宅待機で給料満額。最高や！」YUIさんが語る“甘すぎた”社会人生活の幕開け
09:12

「あれ、俺詰んでない？」実家の布団で我に返り、たった1日の出勤で燃え尽きた瞬間
15:33

「ちゃんとハッキリした喋り方に…」退職後のYUIさんが語る反省と“次の一歩"

