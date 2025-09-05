昨年9月にデビューした韓国のガールズグループ「MEOVV」。日本人メンバーのアンナを含む5人組で、BIGBANGやBLACKPINKが所属するYG ENTERTAINMENTの関連企業であるTHE BLACK LABELに所属。今年7月には初の日本1stデジタルシングル「ME ME ME」をリリースするなど勢いに乗っている彼女たちだが、SNS上で炎上状態となっている。

きっかけとなっているのは、東京・六本木とみられる路上で、「ME ME ME」をメンバー全員で踊る様子を撮影した動画。人通りもまばらな夜に、六本木5丁目の交差点の信号すぐ近くの歩道の上で、「ME ME ME」を5人が踊っており、その様子を撮影しているスタッフの姿もおさめられている。路上でのダンス動画の裏側を撮影した内容であることが推察される。踊るメンバーの背後には、ライトアップした東京タワーが見え、“東京の夜”を象徴する美しいロケーションだ。

5人が真剣な表情で踊るいっぽう、一般の通行人の姿もいくつか確認でき、信号をはさんだ反対側の道路からメンバーの方に歩いてくる高齢男性の姿も。そして動画が進むごとに、男性とメンバーの距離は近づいていき、5人が真ん中に集合し、右端にいたエラ・マッケンジー・グロスとみられるメンバーが左足を後ろにあげる決めポーズをしたところに、男性が通りかかり、彼女の足が男性の右膝あたりに直撃してしまう。勢いもついていたこともあり、痛かったのか、男性は苦悶の表情を浮かべ、当ててしまったメンバーは口を大きくあけ、驚いた表情を見せたところで動画は終わる。

また、5人が踊っていた路上には点字ブロックが設置されており、一部のメンバーが点字ブロックの上で踊る時間もあった。

この元動画は現在確認できないものの、一連の様子をおさめた10秒ほどの切り抜き動画が8月20日ごろからXやインスタグラムで拡散されることに。このダンス動画の撮影が、道路取得許可を警察に取得していたのか、足を当ててしまった男性がエキストラなのかといったことは、現時点では定かではないが、切り抜かれた動画を見た人たちからはX上でこんな声があがっている。

《meovvのこれ歩道塞いだあげく無関係のおじさん蹴っ飛ばしてるのただの迷惑集団じゃん》

《点字ブロックの上なのも通行人蹴ってんのも終わってるけど、横断報道（＊ママ）の前とか何でこんなクソ邪魔なとこで踊ってんの？》

《蹴られたおじいさんにきちんと対応したの？おじいさんが転倒していたら、大ケガになっていた可能性もあるよね？ 道路の使用許可は取ってるんだろうか。なんで警備する人も置かないの？ マナーが悪くて気分が悪い》

勢いにのるグループだけに、リスク管理はしっかりとしてほしい。