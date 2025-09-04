¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙÂè6¥·¥ê¡¼¥ºÄ¾Á°¡¢°ìµó¿¶¤êÊÖ¤ê¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¸ø³«¡ª
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë24»þ10Ê¬¤è¤êNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙÂè6¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âè1¡ÁÂè5¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤Ç¿®¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖTV¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¿¶¤êÊÖ¤êÆ°²è¡×Á´6ËÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷¤Þ¤Ç1¥«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡ª
ËÜºî¤Ï¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤Î¸¶ÂÙµ×¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈ¯¹ÔÉô¿ôÎß·×1²¯1ÀéËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¤¬¸ø³«¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ80²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤ÎÃæ¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·²¼¤ÎÂç¾·³¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯Ç¯¡¦¿®¡ÊCV¡§¿¹ÅÄÀ®°ì¡Ë¤È¡¢¸å¤Î»Ï¹ÄÄë¤È¤Ê¤ë¼ã¤²¦¡¦¥¨¥¤À¯¡ÊCV¡§Ê¡»³ ½á¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿Ãæ²ÚÀï¹ñÂç²Ï¥í¥Þ¥ó¡£
TV¥¢¥Ë¥á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂè1¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤Æ2012Ç¯6·î¡Á2013Ç¯2·î¡Ë¡¢Âè2¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2013Ç¯6·î¡Á2014Ç¯3·î¡Ë¡¢Âè3¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2021Ç¯4·î¡Á10·î¡Ë¡¢Âè4¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2022Ç¯4·î¡Á10·î¡Ë¡¢Âè5¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2024Ç¯1·î¡Á3·î¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯10·î¤«¤éNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÂè6¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÂè6¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âè1¡ÁÂè5¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥à¡¼¥Ó¡¼Á´6ËÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Âè6¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ËÜÊüÁ÷¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿®¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß¤òº£°ìÅÙ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¡ù¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÊC¡Ë¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¥ó¥°¥À¥àÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
